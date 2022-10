Projectweek

Een collega appt me op donderdagochtend. ‘Marketing overdrijft wel een beetje he’. Het is daar waar twee werelden samenkomen: redactie en marketing.

We hebben daar als groot concern dagelijks mee te maken. BN DeStem is onderdeel van DPG Media, dat talloze kranten en magazines uitgeeft, maar onder meer ook radiostations heeft en tv maakt.

Wij op de redactie zijn bezig met het maken van verhalen en video's, het in elkaar zetten van een krant en het bijhouden van een website en app. Onze marketingafdeling is verantwoordelijk voor heel veel andere dingen, maar vaak hebben we amper met elkaar te maken.

Denk aan Elkaar

De afgelopen periode hebben we samen Denk aan Elkaar opgezet, en het eerste uitvloeisel daarvan is het samen optrekken tijdens de Week tegen Eenzaamheid. U zult het niet gemist hebben, afgelopen donderdag hebben wij flink uitgepakt met verhalen over eenzaamheid en daarbij ook een hele mooie kaartjesactie. Het is via onze website mogelijk om een kaartje te sturen naar iemand waarvan u denkt dat diegene eenzaam is.

En marketing zou marketing niet zijn als het daar niet enorm veel aandacht aan besteed om het goed te laten landen. Een banner op kantoor, grote advertenties in de krant en online en een samenwerking met Greetz om het versturen van deze kaartjes allemaal mogelijk te maken. Op de redactie vinden wij die aandacht in eerste aanleg misschien wat veel.

Op de voorgrond

We hebben er doorgaans niet veel moeite mee om over anderen te schrijven en op de foto te zetten, maar zelf op de voorgrond treden en zo uitgebreid aandacht besteden aan een eigen project. Nee, dat zit niet direct in ons dna.

Maar het onderwerp is er belangrijk genoeg voor. Eenzaamheid is een groot probleem binnen onze samenleving. Bij ouderen, maar zeer zeker ook onder jongeren bleek uit het nieuwsverhaal wat wij er deze week over schreven. Terechte aandacht voor dit onderwerp dus en u zult hier de komende dagen nog meer over lezen bij ons.

En als blijkt dat dit enorm aanslaat en dit een succesje is in de strijd tegen eenzaamheid dan accepteren wij dat onsje extra aandacht vanuit onze marketingcollega's ook zonder morren. En wilt u ook nog een kaartje sturen of meer lezen over dit onderwerp? Ga dan naar onze website: www.bndestem.nl/denkaanelkaar.

André Trompers

Hoofdredacteur

Reageren: hoofdredactie@bndestem.nl