‘Politiek is leuker om te volgen dan welke soap dan ook’

Even voorstellenPolen, Noorwegen, Duitsland en Engeland: regioverslaggever Nico Schapendonk (57) is al op veel plekken geweest voor zijn werk bij de krant. Toch doet hij net zo lief verslag van zijn eigen Breda, en dan met name de politiek. ,,Dat gaat hard tegen hard. Dat is leuker dan welke soap dan ook.”

,,Ik heb altijd veel interesse gehad in datgene wat er direct in mijn omgeving gebeurde. Dat vond ik zoiets bijzonders. Bij een krant komt alles samen: wetenschap, geschiedenis en politiek”, vertelt hij.

Volledig scherm Verslaggever Nico Schapendonk veegt het zweet van zijn voorhoofd tijdens het tikken van een stuk op zijn thuiskantoor op zolder. Corona of niet, het nieuws ligt niet stil. © Pix4Profs-Ron Magielse

Regioredacteur

De indeling van de redactie zag er toentertijd heel anders uit dan nu. Waar iedereen zich nu met allerhande onderwerpen bezighoudt, waren er toen verschillende redacties. ,,Binnen- en buitenland, cultuur, sport; ze hadden allemaal een eigen redactie. Het is anders geworden. Toen ik net begon, nam ik mezelf voor keihard de stadsredactie in te gaan en later door te stromen naar de buitenlandredactie.”

Het was vijf jaar na zijn stage dat hij weer bij De Stem terecht kwam. ,,In de tussentijd heb ik vervangende dienstplicht gedaan in Amsterdam en werkte ik als freelancer voor huis-aan-huisbladen. Toen bestond weekblad de Scheldebode nog, waarvoor ik een half jaar op en neer naar Vlissingen moest pendelen. Bij de Gazet in Etten-Leur heb ik nog een tijdje gezeten, maar dat was niet echt mijn ding.”



,,Toen ben ik gaan solliciteren en na een paar jaar op de layout-redactie kwam ik op de stadsredactie terecht. Daarna heb ik ook nog twee jaar in Oosterhout gezeten, waarna ik weer terugkeerde naar Breda. Daar ben ik jaren blijven zitten. Toen ben ik naar de nieuwsdienst gegaan. Tot zo'n twee jaar geleden terug heb ik dat volgehouden. Nu schrijf ik, alweer, over Breda.”

Volledig scherm Verslaggever Nico Schapendonk heeft een hart voor regiopolitiek: ,,Ik vind het absoluut niet erg om de gemeenteraad te volgen." © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Verslag doen in het buitenland

Die gewilde functie op de buitenlandredactie kwam er nooit, maar hij mocht wel een aantal keer de landsgrenzen over om verslag te doen. ,,Naar Polen, Noorwegen en Duitsland, onder andere. Met de gemeenteraad naar Hamburg, NAVO-oefeningen in Polen, het Europees Parlement in Brussel en naar Oslo voor de aankondiging van een Bredaas bedrijf op de beurs."

,,Het leukste wat ik ooit heb mogen doen was een paar weken na de Brexit. Ik ging naar een plaatsje boven Londen, waar Nederlanders woonden. Daar sprak ik met hen over de Brexit en hoe zij dat hebben ervaren.”

Hart voor regiopolitiek

De politiek heeft Schapendonk altijd interessant gevonden. Hij schrijft er dan ook graag over. ,,Ik vind het absoluut niet erg om de gemeenteraad te volgen. Laatst ging het over het evenementenbeleid en boa’s, dat gaat hard tegen hard. Dat is leuker om te volgen dan welke soap dan ook.”

,,De politiek is altijd belangrijk voor mensen en ik vind het de moeite waard dat in de gaten te houden. Ik heb er echt heel leuke verhalen vandaan gehaald. Ik heb een tijd een rubriek gehad die over politiek ging, al ging het ook vaak over andere dingen.”

,,Het is moeilijk een opvolger te vinden, heb het idee dat mensen de politiek steeds minder interessant vinden. Steeds minder mensen willen erover schrijven. Als je er geen lol aan beleeft, is er geen moer aan. Dat is meer het ding, je moet het zelf leuk maken. Sport moet je me niet mee lastigvallen, ik kan PSV niet van NAC onderscheiden.”

Als journalist kom je overal en geen dag is hetzelfde. Dat vindt Schapendonk het mooiste aan zijn vak. ,,Je komt nog eens ergens, zoals bij het boerenprotest, waar ik door mensen heen moest ploegen om bij mijn auto te komen. Dat is spannend en leuk."

Soms maak je historische momenten mee, zoals de voorman van de Farmers Defence Force die in de Staten van Brabant een Holocaustopmerking maakt, zegt hij. ,,De vrijheid in dit beroep is ongelofelijk. Journalistiek is het enige wat ik echt leuk vind, het enige dat allesomvattend is. Je krijgt met van alles te maken en je bent op de hoogte van alles. Ik heb er weleens over nagedacht bij een andere krant te gaan werken, maar ik vind het veel te prettig in Breda. Ik ken de mensen, zij kennen mij.”

