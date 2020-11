Polderman Wim mist de reuring in het dorp: ‘Ik ben een man van de evenementen’

Even voorstellenOUD GASTEL - Geen dorpsquiz, geen carnaval, zelfs geen braderie. Laat staan een triatlon. Normaal gaat er geen weekend voorbij of in Gastel is wel iets te doen. Polderman Wim van den Broek (56) mist de reuring. De gesprekken met de mensen op straat. ,,Dat is de charme van het vak en dat mis je wanneer alles telefonisch moet.”

Het is leeg als verslaggever Wim van den Broek door de straten van Oud-Gastel loopt. Uitgestorven zelfs. Als hij langs de cafés loopt, denkt hij terug aan de dorpsquiz. Afgelopen jaar komen overwaaien uit het oosten van Brabant. Met zestig teams in actie een groot succes. Zetten het complete dorp op stelten. Hij mist de roering, de mensen op straat, want dat is waar hij het als regioverslaggever van moet hebben.

Volledig scherm Verslaggever Wim van den Broek stond vorig jaar voor een verhaal een dagje voor de klas Julianaschool in Fijnaart. © Pix4Profs/Peter van Trijen

‘De lijntjes zijn korter in een dorp’

Quote de impact van het nieuws is in een dorp vaak groter Wim van den Broek, verslaggever Met een stad heeft Van den Broek niet zoveel. Hij groeide op in Oud Gastel. Woont inmiddels tig jaren in Stampersgat. De overzichtelijkheid van een dorp spreekt hem aan. ,,De lijntjes zijn veel korter. En de impact van het nieuws is vaak groter. Als er in Bergen op Zoom een winkel sluit, valt bijna niemand dat op. In een dorp als Gastel is dat meteen wereldnieuws. Het raakt de mensen. De betrokkenheid is veel groter.”

Tegelijkertijd is het zoeken naar balans, wanneer je als journalist woont en werkt in hetzelfde gebied, vertelt Van den Broek. ,,Een beetje huiverig was ik wel, bij mijn terugkeer naar Halderberge, een paar jaar terug. Natuurlijk ken ik het gebied op mijn duimpje. Maar dat is tegelijkertijd je grootste valkuil. Je moet voorkomen dat je in het hobbysfeertje belandt. En tegelijkertijd wil je niemand negeren.”

Quote Natuurlijk ken ik het gebied op mijn duimpje. Maar dat is tegelijker­tijd je grootste valkuil Wim van den Broek, verslaggever

Ongemakkelijk

Dicht bij het vuur zitten levert soms ook ongemakkelijke situaties op. Zoals afgelopen najaar, wanneer blijkt dat burgemeester Jobke Vonk ‘om gezondheidsredenen’ plots vertrekt. ,,Dan ga je toch zoeken naar de oorzaak. Ontdek je in het geruchtencircuit dat ze niet capabel genoeg was voor de job. En tegelijkertijd was het Jobke van wie ik een paar maanden eerder nog een koninklijke onderscheiding kreeg. Dat geeft een dubbel gevoel.”

Volledig scherm Wim van den broek kreeg onlangs een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jobke Vonk. © Hans Vonk

Over burgemeesters gesproken. Waar Van den Broek als verslaggever verschijnt, verdwijnen de burgervaders en -moeders met bosjes. ,,Of het toeval is weet ik niet. Opvallend is het wel.

Zoals het plotseling vertrek van Wim Denie, na de brand bij Chemie Pack in Moerdijk. Gevolgd door Saskia Bolten in Steenbergen. ,,Toen ik in Halderberge begon, vroeg de toenmalige burgemeester Giel Jansen meteen of hij zich zorgen moest maken.”

Een groot gemis

Van den Broek kan er wel om lachen. Nu in coronatijd mist hij de fysieke contacten, met raadsleden, de mensen op straat. In de feesttenten tijdens wielerrondes. ,,Ik ben een man van de evenementen. Van de praatjes langs het wielerparcours. Die zijn er nu niet. Echt een gemis."

,,Bijna alles gaat telefonisch, van achter het bureau. Terwijl je toch de reactie van de mensen wilt, zeker bij een shockerende foto, zoals laatst bij een galerie in Rucphen.”

Volledig scherm Verslaggever Wim van den Broek is sinds de coronatijd thuiswerkend. Poes Napoleon op tafel probeert haar baasje af te leiden. © Heleen van den Broek

Voorliefde voor historie

Dat hij wat met de streek heeft, blijkt wel uit het feit dat Van den Broek lange tijd betrokken was bij de Heemkundekring in Oud Gastel. Regelmatig komt zijn voorliefde voor de historie van de streek tot uiting in zijn artikelen. Zoals over de Tweede Wereldoorlog, de watersnoodramp maar ook over de oorsprong van historische panden en gebeurtenissen uit het verleden die nog zichtbaar zijn.

Naast journalist, is Wim bij het volk nog wel beter bekend als ‘speaker’ tijdens de jaarlijkse triatlon in Oud Gastel. Waar hij de boel van begin tot eind aan elkaar praat. Halverwege de jaren tachtig pakte hij voor het eerst de microfoon op.

Dat bracht hem tot commentator op Eurosport bij de Olympische Spelen van Sydney, Athene, Londen en Rio. En reisde hij de wereld over, van Hawaii tot Alanya, Madeira en de schaatspiste in Inzell.

Volledig scherm Portret Wim van den Broek © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Speaker in de sportwereld

Van den Broek zit al jaren in het bestuur van 't Veerke, de organisatie achter de triatlon. Hij zette de sport in West-Brabant op de kaart. En Oud Gastel in het bijzonder.

Van enkele tientallen deelnemers in de beginjaren, naar ruim duizend triatleten afgelopen jaar. Hij kreeg er zelfs een koninklijke onderscheiding voor. ,,Het is nog maar de vraag wat er van het sportevenement overblijft. Maar dat geldt voor veel clubs en verenigingen.”

Hoewel fanatiek in de sport heeft hij nooit voor sportverslaggeving gekozen. ,,Misschien omdat ik te weinig met voetbal op heb. Aan de andere kant: was ik sportverslaggever bij BN DeStem, dan kon ik de vele speakerklussen wel op mijn buik schrijven. Nu draai ik eens in de twee maanden weekenddienst en moet ik nee verkopen aan een organisatie.”

Volledig scherm Verslaggever Wim van den Broek schrijft zo nu en dan ook columns voor de editie Roosendaal. © peter van trijen/pix4profs