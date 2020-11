Onze verslaggevers zagen deze week tranen bij inwoners van Roosendaal

Als we in het vervolg nog eens een Midden-Oostencorrespondent nodig hebben, meld ik me bij dezen aan, appt verslaggever Freek Verhulst mij met een knipoog nadat ik kort contact met hem heb over zijn werk de avond ervoor in Roosendaal. Een berichtje van hem dus met een knipoog, maar dat het serieus raak is in Roosendaal mag duidelijk zijn.

De wijk Langdonk is afgelopen weken getransformeerd tot een soort oorlogsgebied. Al wekenlang werd er vuurwerk afgestoken, en dat ging van kwaad tot erger. Vuurwerkbommen, brandstichtingen, een in brand gestoken auto. Maandagavond ging het helemaal mis en moest de politie de straat 'schoonvegen'.

‘Spelletje’

Een samenscholingsverbod volgde, maar dat sorteerde niet gelijk effect. Sterker nog, op de avond (dinsdag) dat Freek de wijk in trok ging het nog verder los dan de avonden ervoor. 'Pas goed op jezelf', kreeg hij zelfs mee van de politie toen hij met toch wat spanning in het lijf besloot om de wijk in te trekken om echt goed op te kunnen tekenen wat er daadwerkelijk gebeurt. Een spelletje met de politie, een 'spelletje' dat zorgt voor angst in de wijk en later in de week ook andere wijken.

De angst zit er goed in bij de Roosendaalse bevolking. En ondanks de ferme maatregelen van de burgemeester is er nog geen enorme beterschap te zien. Onze verslaggevers zagen deze week tranen bij inwoners die bang zijn voor wat hen nog meer te wachten staat. 'Het is echt niet leuk meer', zeggen zelfs de meest stoere bewoners tegen onze mensen.

Veiligheid

Wij als redactie blijven het volgen, maar ook bij ons staat de veiligheid van de collega's voorop. We doen niet waar we ons niet goed of veilig genoeg bij voelen. 'Want', zegt ook Freek 'het is interessant om midden in de actualiteit te zitten, maar het is ook voor ons spannend. Ik zie er naar uit om meer over andere zaken te schrijven'.

Voorlopig lijkt de rust echter nog niet weder te keren in het Roosendaalse en blijven we er onze kolommen dan ook over voltikken. Maar de lol begint er ook voor ons bij BN DeStem wel af te raken. De angst die verslaggevers bij buurtbewoners zien, gaat door merg en been en raakt iedereen.

Laten we hopen dat al deze raddraaiers dat beseffen voordat er echt persoonlijke ongelukken plaats gaan hebben. Tot die tijd blijven Freek en collega's de ontwikkelingen in Roosendaal in elk geval op de voet volgen.

André Trompers

hoofdredacteur

