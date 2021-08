Online redacteur Iris bepaalt welk nieuws jij als eerste ziet: ‘Heftig nieuws wisselen we af met iets luchtigers’

Achter de schermenEen brand, een ernstig ongeval, of juist een luchtig verhaal; elke dag vullen verschillende artikelen de homepage van de website van BN DeStem. Iris van den Berg (28) is als online redacteur een van de verantwoordelijken voor de indeling van de website en bepaalt daarmee wat bezoekers van de site als eerste zien.

Niet alleen BN DeStem valt onder haar hoede. Ook de websites van het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad, de andere twee Brabantse regiokranten, worden door haar en haar collega's van Online Zuid ingericht. Daarmee is ze verantwoordelijk voor wat er in de regio het gesprek van de dag is. ,,Op de onlineredactie bepalen wij wat mensen als eerste zien. Dat is een grote verantwoordelijkheid, je maakt continu afwegingen”, vertelt ze.

Afwisselen

Als online redacteur heeft ze drie verschillende diensten: verslaggever, presentator en sociale media. Tijdens haar presentatordienst richt ze de voorpagina van de websites in. ,,We beginnen met het belangrijkste nieuws. Daaronder plaatsen we vier berichten die ook belangrijk zijn. Daarin zoeken we een balans tussen internationaal, nationaal en regionaal nieuws. Als er veel heftig nieuws is, proberen we dat af te wisselen met iets luchtigers.”

Ook pushberichten, waarvan lezers meldingen krijgen op hun telefoon, worden door online redacteuren verstuurd. ,,Dat varieert van een brand in Moerdijk tot een moord. Ook hebben we een ‘langzame presentator’-dienst. Dan kijken we naar de koppen van artikelen en sturen we langzame pushberichten: de leestips. Bepalen wat een pushbericht is, kan soms lastig zijn. Elke dag komt er via verschillende kanalen heel veel nieuws op ons af. We wegen af hoe groot en belangrijk iets is en hoeveel mensen het aangaat, zowel regionaal als nationaal. Voor zoiets schokkends als de dood van Peter R. De Vries sturen we er bijvoorbeeld meteen een pushbericht uit.”

Quote We wegen af hoe groot en belangrijk iets is en hoeveel mensen het aangaat, zowel regionaal als nationaal Iris van den Berg

Ook kiest Van den Berg premium artikelen, die alleen abonnees kunnen lezen. ,,Het belangrijkste nieuws dat iedereen moet weten, is altijd gratis. Verhalen die fijn zijn om te weten of bestaan uit achtergrondinformatie maken we vaak premium.”

Nachtdienst

Tussen 6.00 uur en middernacht zit er altijd een team van verslaggevers paraat om belangrijke berichten voor de site te schrijven. ’s Nachts is er altijd iemand met piketdienst. ,,Ik heb het nog maar één keer meegemaakt dat ik wakker gebeld ben. Je slaapt wel lichter als je zo’n dienst hebt, bent erg gefocust op je telefoon”, vertelt ze. ,,De 112-fotografen houden in de gaten wat er allemaal gebeurt. Bij iets groots, zoals een grote brand of een plofkraak, bellen ze ons wakker. Eerst zetten we een bericht op de site, dan kijken we of het groot genoeg is om een (regionale) redacteur naartoe te sturen.”

Quote De 112-fotografen houden in de gaten wat er allemaal gebeurt. Bij iets groots, zoals een grote brand of een plofkraak, bellen ze ons wakker Iris van den Berg

Facebook, Instagram, LinkedIn; sociale mediakanalen zijn de afgelopen jaren een steeds grotere rol gaan spelen in het verspreiden van het nieuws. Daarom hebben de online redacteuren ook zo nu en dan een sociale media-dienst. ,,Dan beheren we alle kanalen van alle drie de kranten. Op Facebook plaatsen we in principe ieder half uur iets. Ook daar zoeken we de balans tussen hard en luchtig nieuws.”

Ook de reacties onder verhalen worden gemonitord. Daar ontstaan soms discussies die niet fraai zijn. ,,We merken dat sommige mensen sinds de pandemie een kort lontje gekregen hebben, ze zijn erg boos en negatief. Vaak gaan ze zonder enige aanleiding schelden en tieren onder een nieuwsbericht, of in onze inbox. Iedereen moet zich vrij voelen om een discussie te voeren in de reacties, maar dreigementen en hevige scheldpartijen met vulgaire taal erin halen we weg.”

Cijfers

Ook de cijfers bijhouden is een belangrijke rol van een online redacteur. ,,We kunnen per artikel precies zien hoeveel mensen hem op dat moment aan het lezen zijn. Daarnaast kunnen we koppen testen. De helft van de lezers krijgt een andere kop te zien dan de andere helft zodat we kunnen kijken welke koppen het beste werken”, legt Van den Berg uit.

Quote We blijven ons journalis­tie­ke gevoel volgen en laten ons niet leiden door cijfers Iris van den Berg ,,Artikelen die het gesprek van de dag vormen, kunnen zomaar van de eerste plek gestoten worden door shownieuws over André en Monique. Hoe goed het ook gelezen wordt, zoiets zetten we niet als opening op de site. We blijven ons journalistieke gevoel volgen en laten ons niet leiden door cijfers.”

