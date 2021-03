Marcel is 112-fotograaf: ‘Nabestaanden kloppen bij mij aan voor de laatste beelden’

Achter de schermen OOSTERHOUT - Met je neus bovenop ongevallen. Beelden maken van slachtoffers die soms nog in het voertuig zitten. Naar schiet- en steekpartijen. Voor 112-verslaggever Marcel van Dorst (49) van MaRicMedia uit Oosterhout is het bijna dagelijkse kost. ,,Wat veel mensen niet weten is dat nabestaanden bij ons aankloppen voor de laatste foto’s.”

Ze noemen hem weleens een ‘112-cowboy’. Sensatiebelust, iemand die het liefst met zijn neus bovenop ongevallen wil staan. Marcel van Dorst kan zich er mateloos aan ergeren, maar hij begrijpt de reacties wel. Van Dorst: ,,Sommige collega’s komen aanrijden bij een ongeval en beginnen meteen met fotograferen. Dat doe ik niet. Vaak zijn wij als eerste ter plaatse, nog voor de hulpdiensten arriveren. Dan kijk je wat je voor het slachtoffer kunt betekenen.”

Pieper

Terwijl Van Dorst praat over zijn werk, gaat de pieper. ,,Die heb ik altijd in mijn zak zitten. Als het een belangrijke melding is, moet ik er echt vandoor", waarschuwt hij. ,,Voorheen reden we bijna overal achteraan. Tegenwoordig wacht ik iets langer. Een fietser die wordt aangereden is geen nieuws meer. Een ongeval moet enige vorm van impact hebben op de omgeving. Bijvoorbeeld als de A59 dicht gaat, dan hebben automobilisten in de omgeving daar last van. Dat wil je in beeld brengen.”

Bij de politie, brandweer en Rijkswaterstaat is Van Dorst inmiddels een vertrouwd gezicht. ,,Na ruim acht jaar hoef ik niet meer uit te leggen wat we komen doen", zegt hij. ,,Zolang we de hulpdiensten niet hinderen, kunnen wij ons werk doen.”

MADE, , 25-10-2020, Two accidents on A59 near Made

Als eerste ter plekke

Hij schiet de beelden voor diverse (landelijke) media, waaronder deze krant. Ook de politie neemt zijn beelden af. ,,Doordat wij vaak als eerste ter plekke zijn, is de situatie vaak nog precies zoals deze was kort na het ongeluk. Bij reconstructie is dat vaak van groot belang.”

Van Dorst merkt dat de laatste jaren, door de opkomst van social media, de weerstand tegen 112-fotografen zoals hij toeneemt. ,,Mensen begrijpen de meerwaarde soms niet van het werk wat wij doen. Het gaat ons niet om de sensationele plaatjes. Beelden van slachtoffers belanden zelden tot nooit bij redacties. Wij maken een zorgvuldige afweging wat we wel en niet delen. Gaat het om een opvallende of herkenbare auto, dan breng ik alleen de hulpdiensten en situatie in beeld.”

Quote Mensen staan hier soms vol emotie voor de deur Marcel van Dorst Wat veel mensen volgens Van Dorst niet weten is dat nabestaanden met enige regelmaat bij hem aankloppen. ,,Mensen staan hier soms vol emotie voor de deur. Of ik nog foto’s heb van de laatste momenten van het slachtoffer. Laatst nog kwam een mevrouw ons bedanken. De beelden die wij hadden gemaakt, hadden haar geholpen bij de verwerking van het verlies. Dat maakt het werk wat je doet plots een stuk waardevoller.”

Kogelwerend vest en bodycamera

Ongevallen zijn slechts een fractie van zijn werk. Een stuk riskanter zijn de schietincidenten en steekpartijen waar de Oosterhouter ook naartoe gaat. ,,Je weet vooraf nooit wat je aantreft. Zoals laatst bij een schietincident in de Loevesteinstraat, boven de Aldi, hier in Oosterhout. Uiteindelijk blijkt een man zelfmoord te hebben gepleegd. Dat weet je niet als je komt aanrijden, daarom trek ik altijd een kogelwerend vest aan. En soms draag ik ook een bodycamera.”

Jaarlijks komen in Nederland verschillend journalisten om het leven. Met 2006 als zwartste jaar, toen vielen op straat 155 slachtoffers. ,,Je staat regelmatig in de vuurlinie”, zegt Van Dorst. ,,Zoals laatst, tijdens de demonstraties in Den Haag. Aan de andere kant geeft het je ook energie. Het houdt je alert. En dat onverwachtste aan het werk past bij mij. Ik kan niet stilzitten.”

MADE, Netherlands, 15-05-2020, Two dead people in house Made / Twee dode in woning in Made

Dat hij soms dramatische beelden moet vastleggen, daar heeft Van Dorst geen moeite mee. ,,Het is werk, heel simpel. En er zit een camera tussen, dat scheelt. Vanuit de zoeker bekijk je de wereld toch net even anders dan wanneer je er bovenop staat.” Vaak nog stuurt hij de beelden ter plekke naar de redactie. Hij haalt zijn mobiel uit zijn zak. ,,Met deze app verstuur ik ze met een druk op de knop, voorzien van een korte toelichting.”

Snelheid is bij zijn werk van groot belang. ,,Toch is het niet meer het allerbelangrijkste”, zegt Van Dorst. ,,Soms kun je best een halfuurtje wachten. Niet bij een brand zoals in Moerdijk, waar tientallen media op afkomen. Wel als je de enige in de regio bent. En helemaal bij een dodelijk ongeval. Je wil niet dat nabestaanden het nieuws op internet lezen voordat ze persoonlijk zijn ingelicht. Daar houden we tegenwoordig bewust rekening mee.”

De veertiger doet zijn werk vanuit Oosterhout en werkt samen met verschillende fotografen in de provincie. ,,We werken met ongeveer dertig zzp’ers", zegt hij. ,,Op die manier dekken we heel Noord-Brabant. Alleen West-Brabant, de regio Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen, daar kunnen we nog wel versterking gebruiken. Aan de andere kant, daar gebeurt ook relatief weinig.”

Minder ongevallen

Van Dorst ziet het aantal ongevallen sowieso afnemen. ,,Auto’s worden steeds veiliger, dat zorgt voor minder aanrijdingen. Maar als het dan een keer misgaat, gaat het ook goed mis.” Hoewel ongevallen een groot deel van zijn werk beslaan, is hij ook actief bij sportwedstrijden, zoals wanneer het Nederlands elftal in actie komt. En tijdens landelijke evenementen zoals optredens van artiesten en op festivals. ,,Puur Hollands in de Brabant Hallen, daar zijn we altijd bij.”