Made in West-Brabant: trots op onze merken

van de hoofdredactieBuys Zoenen, Tomado, Intex, Marlies Dekkers, Hero, Exota en Perfetti Van Melle. Zomaar wat merken waarvan u er ongetwijfeld een aantal kent. Weet u waar ze zijn begonnen? Ja, juist: in West-Brabant. In ons deel van het land. En dat is iets, wat we zeker niet in alle gevallen weten, of onszelf ooit eerder hebben gerealiseerd.

Waarom kom ik erop: in tijden van corona moet een redactie soms net wat harder zoeken naar mooie regionale verhalen, zeker in het weekend. Onze maandagkrant blikt normaal gesproken vaak terug op belevenissen van de dagen ervoor. Sportwedstrijden, evenementen, festivals, jaarmarkten en kermissen.

Maar vanwege corona wordt er al ruim zeven maanden lang een streep gezet door een groot deel van deze weekend-evenementen. Dus speuren we naar andere interessante onderwerpen. Tijdens een korte brainstormsessie kwamen we uit op West-Brabantse merken. Bedrijven die vanuit onze eigen regio nationaal of zelfs internationaal faam maken.

Bekende merknamen

En dat zijn er veel. Een karrenvracht aan bekende merknamen en producten vindt zijn oorsprong in deze streek. En wordt er in veel gevallen nog altijd hier vervaardigd. Kent u het merk Intex? Die van de zwembaden, die half Nederland sinds afgelopen zomer in de tuin heeft staan in warme weken? Komt gewoon uit Roosendaal.

Met onze collega's hebben we een hele lijst gemaakt met West-Brabants fabricaat. Vanaf maandag presenteren we deze reeks in de krant. Steeds een pagina waaruit West-Brabantse trots spreekt. Want als we iets in deze tijd wel kunnen gebruiken, is het trots. Positieve geluiden uit onze regio, die energie geven.

Hazelnootpasta

De eerste aflevering gaat over de tweekleurige hazelnootpasta die in vele huishoudens bij het ontbijt of de lunch op tafel zal staan. Duo Penotti, twee kleuren in een potti. In 1970 bedacht door Marcel Peeters en gemaakt in de Leemstraat in Roosendaal.

Dat Duo Penotti speelt inmiddels - zo noemt het bedrijf zelf - in de Champions League van de foodindustrie. ,,Een snelle markt, waarin je niet zomaar meer lukraak wat kunt experimenteren", zegt directeur Wim Nuboer aankomende maandag in deze krant.

Veel leesplezier alvast bij het eerste verhaal in de reeks Made in West-Brabant.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl

