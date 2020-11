Kattenharen in het toetsenbord en een hond op schoot: huisdieren als maatje tijdens het thuiswerken

van de hoofdredactie We moeten realiseren wat een impact onze berichtge­ving heeft

27 september Ruim anderhalve week geleden overlijdt een fietsster bij een tragisch ongeval in Etten-Leur. Dat melden we kort na het ongeval op onze website en een dag later in de krant. Bij een dergelijk ongeluk blijft het daar in de regel bij. Vanwege de enorme impact op nabestaanden en getuigen neemt een wijkagent dit keer initiatief om met getuigen - omwonenden en passanten - in gesprek te gaan.