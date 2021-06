Jan Martens is sportverslaggever: ‘Tour de France is het leukste wat ik ooit gedaan heb’

Achter de schermenSportief talent heeft hij zelf niet, maar Jan Martens (52) uit Hoeven heeft wél het talent om over sport te schrijven. Inmiddels is hij al veertien jaar sportverslaggever bij BN DeStem. ,,Die passie, de emotie en de bereidheid om veel opzij te zetten voor hun sport; dat vind ik zo mooi aan het schrijven over sporters.”

Na al die jaren op de sportredactie doet hij zijn werk nog altijd met veel plezier. Momenteel heeft hij op de gecombineerde sportredactie van BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad voetbalclub FC Den Bosch en basketbalclub Heroes Den Bosch in zijn portefeuille. ,,Ik zie graag de passie van mensen die volledig voor hun sport gaan en bereid zijn om daar veel voor opzij te zetten. De strijd om prestaties te leveren die niemand ooit geleverd heeft. Passie en emotie zijn een groot onderdeel van sport en dat is ook wat het voor mij zo leuk maakt”, vertelt hij.

‘Geen dag hetzelfde’

,,Bovendien is geen enkele dag hetzelfde, niets is zo veranderlijk als de sportwereld. Ik werk nu ruim dertig jaar in de journalistiek en de afwisseling blijft leuk. Bovendien is FC Den Bosch een soort NAC in het klein; het is er altijd hommeles.”

Quote Sportief talent heb ik niet, maar kijken naar sport heb ik altijd graag gedaan Jan Martens Hoewel sportjournalist worden zijn droom was, werkte hij eerst zestien jaar lang op de regioredactie van eerst de Regionale Kabelkrant en TVGazet en daarna BN DeStem. ,,Ik was altijd al geïnteresseerd in sport. Mijn vader keek, en kijkt nog steeds, iedere wielerronde en voetbalwedstrijd op tv. Sportief talent heb ik niet, maar kijken naar sport heb ik altijd graag gedaan. De opleiding sportjournalistiek bestaat niet, dus ik ging maar gewoon de journalistiek in, in de hoop dat ik me ooit kon specialiseren in sport. In mijn tienerjaren was ik alleen maar geïnteresseerd in sport, maar toen ik wat ouder werd, kwam ik erachter dat er meer in het leven is dan dat”, zegt hij lachend.

Regioverslaggeving

Bij De Stem kon hij eind jaren tachtig, begin jaren negentig anderhalf jaar lang als freelancer schrijven over amateursport. Toen hij in vaste dienst kwam, was er alleen maar plek op de regioredactie. ,,Regioverslaggeving vond ik ook ontzettend leuk om te doen. Ik heb in die tijd heel West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen gezien. Na zestien jaar kwam er een plek vrij op de sportredactie. Ik was op dat moment plaatsvervangend chef van de stadsredactie in Roosendaal en ik was net vader geworden. Ik twijfelde toen, want als sportverslaggever ben je in het weekend bijna altijd weg. Ik besloot het toch te doen. Zo kon ik mijn jongensdroom toch nog waarmaken op mijn 38ste”, vertelt Martens.

Quote Ik richtte me veel op wielrennen en mocht daardoor naar de Tour de France. Daar heb ik twee keer de eerste twee weken mee mogen maken Jan Martens Het hoogtepunt van zijn carrière was het bijwonen van de Tour de France. ,,Dat heb ik twee keer mogen doen, in 2013 en 2014, en het is het allerleukste wat ik beroepshalve ooit gedaan heb”, vertelt Martens. ,,Toen ik in 2007 op de sportredactie begon, kreeg ik RBC Roosendaal en basketbalclub Giants uit Bergen op Zoom in mijn portefeuille. Die gingen vier jaar later kort na elkaar failliet, waardoor ik in drie maanden tijd mijn ‘werk’ verloor. Zo kreeg ik een vrije rol op de sportredactie. Ik richtte me veel op wielrennen en mocht daardoor naar de Tour de France. Daar heb ik twee keer de eerste twee weken mee mogen maken. Daarna heb ik ook nog een seizoen lang Feyenoord gevolgd.”

Volledig scherm Een paar jaar geleden (in 2014): Jan Martens in gesprek met wielrenner Roy Eefting na zijn overwinning in de Omloop van de Houtse Linies. © Joris Knapen

Naast het volgen van Heroes en FC Den Bosch, wat hij nu zes jaar doet, doet Martens ook eindredactie en schrijft hij andere sportverhalen (met name over driebanden) en een wekelijkse sportcolumn met de titel Time-Out. ,,Dat is leuk, maar soms ook lastig. Gelukkig gebeurt er in de loop van de week altijd wel wat. Als columnist ben je daar extra alert op.”

Eredivisie

De Tour de France mocht hij al van zijn bucketlist strepen. Wat is het volgende? ,,Ik heb geen specifiek doel meer, vind het erg leuk wat ik nu doe. Ik zou het wel leuk vinden als FC Den Bosch in de eredivisie belandt. Al denk ik dat dat nog wel even kan duren.”

Toen alle competities vorig jaar in maart stopten door corona had de sportredactie weinig te doen. ,,Toen zijn de meeste regiosportpagina’s een half jaar verdwenen uit de krant”, zegt Martens. ,,Wij werden toen als sportverslaggevers bij de algemene redacties gevoegd. Ik heb in die weken allerlei verhalen geschreven; over trouwen in coronatijd, winkels die wel open mochten in Nederland en niet in België of juist andersom en een straat in Sint Willebrord die Korona heet”, somt hij op.

Historische serie

,,Daarna konden we de sportpagina’s langzaam toch weer wat meer gaan vullen. We riepen een historische serie in het leven met verschillende interviews. Gelukkig werd er langzaamaan op sportgebied steeds meer mogelijk, waardoor ik weer bij mijn vertrouwde portefeuille terechtkwam.”

De ene lezer bladert ’s ochtends meteen de krant door op zoek naar de sportpagina’s, de ander slaat het sportkatern steevast over. ,,Maar dat we als sportredactie aan een behoefte voldoen, weet ik zeker. Als je een vol stadion binnenloopt en de reacties op onze verhalen ziet, merk je hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in sport.”