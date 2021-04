Jacques gebruikt zijn horeca-ervaring in de journalistiek: ‘Achter de bar leer je luisteren’

Achter de schermenBREDA - Jacques Hendriks’ droom, toen hij in 1985 als correspondent bij Dagblad De Stem begon, was om ooit bij de sportredactie te belanden. Die droom kwam al na een jaar uit. Vele dienstjaren en diverse werkplekken later leek het de inmiddels 61-jarige wel mooi om uiteindelijk op de stadsredactie te belanden.

In zijn geliefde Breda, de stad waar hij het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht. En waar hij bekend staat als Sjakie. ,,Ik ken hier een hoop mensen en ik denk dat een hoop mensen mij kennen. Dat komt door mijn werk bij de krant, maar zeker ook door mijn horecaverleden. Ik heb jarenlang in het legendarische café ’t Klapcot gewerkt, dat tot ver buiten Breda bekend is. Zo bouwde ik niet alleen toen al een netwerk op, in de horeca leerde ik ook veel dingen die ik kan toepassen in mijn werk als verslaggever. Achter de bar leer je luisteren, mensen willen hun verhaal doen aan de barkeeper. Ook doe je mensenkennis op. Dat is heel nuttig gebleken in mijn journalistieke jaren.”

Liefde voor sport

Zijn liefde voor sport was wat hem er in 1985 toe zette bij de krant te gaan werken als freelancer. ,,Ik was met name dol op voetbal en wielrennen. Vooral op voetbalgebied heb ik een hoop mogen doen, bezocht ik stadions van IJsland tot Egypte. Mijn tweede passie ligt bij muziek en showbizz, zo kwam ik bij de cultuurredactie. Ik heb mooie verhalen gemaakt, ben in contact gekomen met enkele idolen. Sport en cultuur; ze lijken in eerste instantie niet zoveel met elkaar te maken te hebben, maar het zijn allebei vormen van amusement."

Terug naar het beginpunt

,,Nu vind ik het fijn om over mijn eigen stad te schrijven”, vervolgt de Bredanaar. ,,Het was altijd mijn wens om te eindigen bij de stadsredactie, waar ik als correspondent begon. Om over de mensen in mijn eigen stad en omgeving te kunnen schrijven. Die wens is ingewilligd, hier kan ik mijn tijd wel uitzitten.”

Het interview vindt Hendriks het mooiste facet van de journalistiek. ,,In de periode 2014-2016 had ik iedere maand een gesprek met een prominente (ex-)West-Brabander. Diepte-interviews op een vaste locatie, het eeuwenoude klooster St. Catharinadal in Oosterhout. De rode draad was stilstaan, in al zijn betekenissen. In die inspirerende omgeving leverde dat stuk voor stuk heel persoonlijke, vaak ontroerende verhalen op. Die serie beschouw ik als een absoluut hoogtepunt in mijn carrière.”

Columns

Sinds 2007 schrijft Jacques Hendriks columns voor BN DeStem. Eerst specifiek over sport, sinds 2013 over van alles en nog wat. ,,Het is echt een vak apart. Spelen met woorden. Heerlijk! Het is soms lastig om een onderwerp te bedenken. Het kan gebeuren dat ik aan het einde van de werkdag nog geen idee heb. Dan bekijk ik krantenwebsites, google ik en zit ik te zweten tot ik iets heb. Uiteindelijk vind ik altijd wat, heb nog nooit hoeven bellen naar de eindredactie dat ik mijn column niet kon leveren.”

Jacques: ,,Serieus, scherp, kritisch of juist luchtig; je hebt veel verschillende soorten columnisten. Ik ben meer de romanticus. Ik gooi graag wat nostalgie in mijn columns, een beetje weemoed. En ik laat mezelf in mijn columns toe om één moeilijk woord per keer te gebruiken. Ter lering en vermaak.”

‘Horen wat iemand raakt’

Sommige verslaggevers doen niets liever dan raadsvergaderingen bijwonen en schrijven over lokale politiek, maar dat heeft niet Hendriks’ voorkeur. ,,Als ik in de kroeg zit, voer ik ook geen zware politieke discussies. Ik heb het liever over hoe het met iemand gaat en ik praat graag over muziek, over passies. Ik wil horen wat iemand raakt, wat hem of haar ontroert. En de lach is nooit ver weg bij mij.”

Quote De verhalen zijn korter, het nieuws wordt sneller gebracht. Internet heeft daar veel aan bijgedra­gen. Jacques Hendriks De journalistiek is volgens hem flink veranderd in de afgelopen jaren. ,,De verhalen zijn korter, het nieuws wordt sneller gebracht. Internet heeft daar veel aan bijgedragen. Helaas zie je vaak, niet bij onze krant overigens, dat de media daardoor minder betrouwbaar zijn geworden. Het belangrijkste lijkt dan te zijn dat ze als eerste een bericht online hebben. Daarna gaan ze de feiten pas checken of op zoek naar wederhoor. Zeker als regionale krant moet je kritisch, objectief, maar ook betrouwbaar en eerlijk zijn. Dan mis je maar een keer een scoop. Als mensen hun verhaal vertellen, wil ik dat ze me vertrouwen, niet dat ze mij als een sensatiejager zien. De regionale krant schuift ’s ochtends als een soort huisvriend bij mensen aan tijdens hun ontbijt. Die rol moeten we koesteren.”

