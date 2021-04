Hoofdredacteur André Trompers over nieuws in coronatijd: ‘Je moet constant blijven zoeken naar de waarheid’

Achter de schermenSinds de coronacrisis is de 'waarheid’ achterhalen belangrijker dan ooit. Kloppen die cijfers wel? Wat zeggen ze eigenlijk? En controleren we de feiten voldoende? In gesprek met André Trompers, hoofdredacteur van BN DeStem. ,,We doen het niet altijd goed genoeg.”

Af en toe slaapt André Trompers (38) ronduit slecht van alle commotie op sociale media. Met corona groeit de maatschappelijke onrust, zowel op straat als online. Complottheorieën en nepnieuws verspreiden zich in razend tempo. ,,De crisis versterkt polarisatie, leidt tot verharding van de samenleving. Wij merken dat vooral in de reacties op online artikelen.”

BN DeStemmingmakerij

Met enige regelmaat valt de term ‘BN DeStemmingmakerij’. Trompers: ,,In zekere zin klopt dat ook wel. Wij maken stemming, dat is wat je als nieuwsmedium doet. Je stelt iets aan de kaak, zoals bestuurlijke problemen bij NAC. Dat doen we niet omdat we dat leuk vinden. Maar omdat het speelt. Net zoals Bergen op Zoom met serieuze financiële problemen kampt. Liever zien we dat het goed gaat met een stad of club. Dat is voor iedereen beter.”

Trompers ziet dat zijn krant onder een vergrootglas ligt. Dat mensen kritischer zijn dan ooit. Maar bovenal op zoek zijn naar de waarheid. Regelmatig krijgt hij mailtjes, ingezonden brieven ook. Van mensen die anders over specifieke kwesties denken. Hij noemt de avondklok. Of het wel of geen zin heeft gehad. En dat sommige mensen het in twijfel trekken. ,,Aan die geluiden kun je niet zomaar voorbijgaan”, zegt hij. ,,Daar moet je wat mee.”

‘Op zoek naar de waarheid’

Trompers beaamt dat het een ingewikkelde tijd is. Juist voor nieuwsmedia. ,,Mensen zijn meer dan ooit op zoek naar de waarheid, waarbij ze ook nog eens waakzaam moeten zijn op nepnieuws. En dat geldt net zo goed voor onze journalisten. Daarom is het controleren van feiten, sinds de uitbraak van de coronapandemie, belangrijker dan ooit. Je moet constant blijven zoeken naar de waarheid.”

Tegelijkertijd ziet Trompers dat je het als nieuwsmedium nooit goed kunt doen. Nieuws, aangezwengeld door sociale media, is vluchtiger dan ooit. ,,Mensen lezen soms alleen de kop van een artikel en trekken hun conclusies. Vinden dat we niet kritisch genoeg zijn. Onze controlerende taak onvoldoende uitvoeren. Wat wij moeten doen is zaken zo goed mogelijk uitleggen. Aan de lezer om van daaruit conclusies te trekken.”

En de krant mikt daarbij zeker niet alleen op het trekken van zoveel mogelijk bezoekers online, zegt Trompers. ,,Als een verhaal over NAC op de site enorm goed gewaardeerd wordt, laten wij het prominent op onze site staan. Dat gaat om het aantal mensen dat een verhaal leest, maar veel meer om de leestijd. Maar daarbij blijven we altijd een journalistieke afweging maken, verhalen die wij echt belangrijk vinden krijgen altijd de meest prominente plek, los van welke cijfers dan ook.”

Van alle artikelen die online gepubliceerd worden, kan deze krant precies zien hoe deze worden gewaardeerd door lezers. ,,Het helpt ons enorm bij het maken van journalistieke keuzes”, zegt Trompers. ,,Op die manier komen we er ook beter achter wat er leeft bij de mensen. Dat is een van de voordelen van online, dat we in de toekomst nog beter kunnen inspelen op wat mensen willen weten. Want dat is nog altijd onze taak, signaleren wat er leeft, problemen aan de kaak stellen en mensen informeren.”