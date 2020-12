Hoe was 2020 bij BN DeStem

van de hoofdredactie2020 loopt op het einde. Een in vele opzichten bijzonder jaar, een jaar waarin vrijwel alles anders werd vanwege corona. De pandemie die velen van ons hard trof, direct of indirect.

Eind januari schreven wij bij BN DeStem een eerste coronaverhaal met een regionaal linkje, over een in China verblijvende familie. Toen nog met de gedachte dat corona echt niet zomaar ook ons leven in de war zou schoppen.

We vierden carnaval, we keken naar beelden in China en later Italië maar het duurde tot eind februari eer we echt worden geconfronteerd met corona in ons land. De eerste officiële besmetting werd vastgesteld bij een Brabander. Op dat moment gingen overal alle alarmbellen af. Ook op de redactie van BN DeStem.

Thuis werken

Iets wat we ons tot dit jaar nooit voor hadden kunnen stellen We gingen massaal thuiswerken om te beginnen. Eerst werd alleen de hoestende collega's gevraagd thuis te blijven, enkele weken later zat vrijwel iedereen thuis. In een mum van tijd werd de hele krant vanuit huis gemaakt en dat doen we nog steeds grotendeels.



Een enkele collega komt af en toe op kantoor, maar het merendeel van het werk wordt vanuit huis verricht. Iets wat we ons tot dit jaar nooit voor hadden kunnen stellen. Vergaderen doen we via de laptop, communiceren vooral via de telefoon.

Waar we in maart en april heel veel schreven over corona hebben we journalistiek gepoogd om vanaf het einde van de eerste coronagolf ook weer meer over andere onderwerpen te schrijven. En dat viel dit jaar niet altijd mee. Geen evenementen, amper sport, en vrijwel in elk verhaal werd toch wel weer stilgestaan bij corona. Tegen wil en dank beheerste het ons leven, en dus ook het werk op de redactie.

Vooruit kijken

Inmiddels is er het vooruitzicht van een vaccin, begin 2021. Een eerste stap richting normaal, al hebben we als maatschappij ook geleerd van corona. Gaan we ooit nog allemaal massaal naar kantoor en met een verkoudheid naar een feestje of werk? Het zijn lessen die we hebben geleerd van corona.

André Trompers, hoofdredacteur BN de Stem. Laten we de hoop uitspreken dat 2021 het jaar van het herstel wordt, dat we de pandemie er onder krijgen met z'n allen en dat de meest zwaar getroffen branches weten te overleven.



Bij BN DeStem gaan we in elk geval onze stinkende best om onze lezers net als het afgelopen jaar zo goed mogelijk op de hoogte te blijven houden van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen, in combinatie met mooie menselijke verhalen vanuit uw woonplaats, uw regio en de rest van de wereld.



André Trompers, hoofdredacteur BN DeStem