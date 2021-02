Hoe het is om eindredacteur te zijn? ‘Je bent net een chirurg’

achter de schermenZe kan de krant maken of finaal kraken. Een letter verkeerd en het regent de volgende dag telefoontjes van boze lezers. Als eindredacteur kan Irmgard Breugelmans het verschil maken. En is ze het laatste station, voordat de krant naar de drukker gaat.

,,Soms lees je een verhaal wel drie of vier keer”, zegt Breugelmans. ,,Je moet op zoveel zaken letten. Het zijn niet alleen de de taal- en grammaticafouten die ik verbeter. Je bouwt soms ook alinea’s om, zodat de volgorde van een verhaal beter klopt. Je bedenkt tussenkoppen, die de lezer aansporen verder te lezen. Controleert namen en feiten. En zet er uiteindelijk een pakkende kop boven.”

Hectisch

En dat moet allemaal onder tijdsdruk. Want uiterlijk 23.00 uur moeten de eerste pagina’s richting de drukker. En sommige verhalen, zoals raadsvergaderingen, komen pas laat op de avond binnen. ,,Het kan best hectisch zijn.” Rustiger zijn haar dagdiensten, wanneer Breugelmans werkt aan het Z-katern, de bijlage van de zaterdagkrant van BN DeStem. ,,Dat zijn vaak uitgebreidere verhalen, waar je echt even de tijd voor moet en kunt nemen.”

Wat dat betreft is de redactie net een snelweg. Met verschillende snelheden. Die niet alleen wordt bepaald door de verhalen, maar ook door het internet. Nieuws moet meteen online. En is de lengte van het verhaal voor internet onbeperkt, in de papieren krant liggen de stramienen doorgaans vast. Al kan de ruimte op het laatste moment nog veranderen door de hoeveelheid advertenties. ,,Het is echt passen en meten.”

Volledig scherm Irmgard Breugelmans © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Net een chirurg

Dat is het ook als verslaggevers te lange verhalen aanleveren. ,,Dan moet je gaan snijden in iemands anders vlees”, zegt Breugelmans. ,,Je bent net een chirurg. Toch lukt het altijd wel om verhalen in te korten. Soms staat informatie er dubbel in. Of kun je iets korter uitleggen. Lastiger is het als een verhaal te kort is. Je kunt er niet zomaar iets bij verzinnen. Gelukkig kunnen we dan een quote, een kader of een portretje invoegen.”

Spelen met taal, dat is toch wel waar Breugelmans echt van geniet. ,,Taal is constant in ontwikkeling. Laatst zag ik bij NRC een mooi nieuw woord, ‘klokkerellen’. Van dat soort dingen kan ik enorm genieten.” Tegelijkertijd ziet ze de Nederlandse taal langzaam verloederen. ,,De Engelse ziekte noemen wij dat. Onjuist spatie gebruik. Dat schrijf je dus aan elkaar, spatiegebruik.”

Blunders

Over taalblunders gesproken. Jarenlang hield Breugelmans, samen met collega’s een schriftje bij, met de meest hilarische taalfouten van collega’s. ,,Zoals dikke peerzaag. Serieus, ik dacht aanvankelijk echt dat het een nieuw type zaag was. Of een zin als ‘Hij kwam in de drugshandel terecht en verdiende er een voortuin aan’, prachtig toch. Een woord of soms zelfs een letter, kan de betekenis compleet veranderen.”

Zo schreef een collega ooit over boer Dré. Gaat de volgende dag de telefoon. Kreeg ik een heel nette mevrouw aan de lijn, die vertelt dat haar man Bourdrez heet. Zelf heb ik ooit de fout gemaakt om in de kop te zetten dat RBC was gepromoveerd naar de eerste divisie. Dat moest eredivisie zijn. Om de ogen uit je kop te schamen. Daarom is het goed dat ook de eindredactie elkaars verhalen nog eens naleest. Je wordt blind voor je eigen fouten.”

Overleggen via WhatsApp

Bijna dertig jaar geleden is het dat Breugelmans aanklopte bij deze krant. Toen nog het Brabants Nieuwsblad. ,,Hoe ik ben aangenomen? Door de hoofdredacteur een rood omcirkelde krant cadeau te doen. Met alle spel- en taalfouten die ik was tegengekomen. Wat dat betreft ben ik echt een kommaneuker. Het is bij mij niet snel goed en dat werd gewaardeerd.”

Overleggen in het café

Met veel plezier kijkt ze terug op die beginjaren. ,,Toen ik als stagiaire bij de Gelderlander begon, vond het maandagochtendoverleg plaats in het café. En elke werkdag eindigde in het café, midden in Nijmegen. Zag het op de redacties blauw van de rook. Bij Brabants Nieuwsblad was dat niet veel anders. Tussen de middag aten we samen aan tafel. En op vrijdagmiddag namen we een kopstoot. Die gezelligheid mis ik nu enorm.”

Breugelmans is haar werkzame leven bij deze krant gestart op de kunstredactie. Samen met Annelies Vlaanderen. Na de fusie met De Stem gaat ze aan de slag als regioverslaggever. Maar dat bevalt niet helemaal. ,,Die raadsvergaderingen, daar lag mijn hart niet. Je moet als verslaggever bovendien continu ‘aan’ staan. Het liefst 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dat is best pittig.”

Daaraan terugdenkend realiseert Breugelmans zich hoe goed het eindredactiewerk bij haar past. ,,In de avond ben ik op mijn best.”