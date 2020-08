Hoe Annelies omgaat met het verdriet van een ander: ‘Als journalist heb ik het soms best even moeilijk’

achter de schermenDaar zit ze dan. Aan tafel met een meisje van zeventien die vertelt hoe geweldig haar vader was. Dat ze dolgraag had gezien hoe trots hij was geweest nu ze haar diploma heeft. Een voorbeeld hoe dicht vreugde en verdriet bij elkaar liggen. ,,Je ziet mensen tegen de tranen vechten. Dan heb ik het als journalist soms best even moeilijk, al laat ik dat niet blijken”, zegt Annelies Wijnen.

Alweer 2,5 jaar geleden is Annelies Wijnen gestart met de rubriek ‘In Liefdevolle Herinnering'. Ze tekent verhalen op van nabestaanden die hun geliefden zijn kwijtgeraakt of vrienden die terugkijken op hun speciale band met de overledene. Van soms heel jong tot mensen achterin de tachtig. Maar allemaal willen ze hun hart luchten. Soms zelfs vijftig jaar later. En dat levert indrukwekkende verhalen op. ,,Het is lang niet altijd alleen maar verdriet. Sterker nog, vaak delen mensen juist de mooie momenten uit het leven. Ontroerend is dat vaak wel.”

Zoals het verhaal over de tandarts Remko Snoeys. Een levensgenieter, met altijd haast. Hij overleed na een relatief kort ziektebed op 46-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker. Nu, twee jaar later, wilde zijn dochter Elfie (17) haar verhaal doen. Ze benaderde Annelies persoonlijk. ,,Een mooi verhaal, vol trots over haar vader. Daar zag ik wel wat in voor de krant. Snoeys is bovendien voor veel mensen een bekend gezicht. Dat maakt het voor de lezer herkenbaar.”

Volledig scherm In Liefdevolle Herinnering Remko Snoeys. Remko met zoon, Remko in tandartspraktijk en Remko met gezin in New York © privécollectie

De emoties komen later

En daar zit Annelies dan, aan tafel bij het gezin Snoeys. ,,Meestal loopt zo'n gesprek vanzelf. In dit geval was dat niet anders. Het gebeurt zelden dat ik er echt aan moet trekken. Natuurlijk zijn mensen in het begin even zenuwachtig. Dat is logisch. Bij het ophalen van herinneringen, hoe lang ook geleden, komen emoties om de hoek. En ja, dat doet ook wat met mij. Al weet ik daar op het moment zelf goed mee om te gaan. Het komt vaak pas later, in de auto of tijdens het uitwerken.”

Veel verhalen komen via-via tot stand. Of via oproepjes in de krant. ,,Via een kennis kwam ik bij een moeder die haar 16-jarige dochter had verloren. Een heftig verhaal. Het meisje kwam thuis na een hockeykamp, voelde zich niet lekker en werd de volgende dag niet meer wakker. Een jaar later hebben haar vriendinnen toen het verhaal verteld waarbij de moeder graag aanwezig was. Dat is een van de heftigste verhalen die ik tot nu toe heb opgeschreven. Temeer omdat ik zelf ook een dochter heb. Dan waardeer je het leven zelf weer des te meer.”

Waarom wilde niemand zijn verhaal doen?

Soms gaat Annelies ook zelf op zoek naar verhalen. Want het komt niet allemaal aanwaaien. ,,Regelmatig pluis ik rouwadvertenties uit. Of ga in mijn eigen netwerk te raden. Een tijdje terug zag ik wel wat in een verhaal over een overleden oud-voorzitter van een serviceclub. Maar niemand wilde iets over die beste man vertellen. Dan houdt het op. Tegelijkertijd zet je dat wel aan het denken. Wat zou er met die man zijn geweest? Waarom wilde niemand zijn verhaal doen?”

Quote De beste man werd doodgescho­ten terwijl zijn vrouw zwanger was. Annelies Wijnen Hoewel ze de laatste tijd veel verhalen maakt over relatief jonge mensen die nog middenin het leven staan, gaat het soms ook een compleet andere richting op. ,,Ik werd benaderd door een dorpsgenoot die mij attendeerde op een zoon van een verzetsman uit Wernhout, vlak bij waar ik woon. Hij had zijn vader, die in de oorlog zat ondergedoken, nooit gekend. De beste man werd doodgeschoten terwijl zijn vrouw zwanger was. Dat resulteerde uiteindelijk in een zoektocht, waarover een boek is verschenen. Dat zijn bijzondere verhalen die jaren later nog altijd impact hebben.”

Je bouwt met woorden een monumentje

Vaak komen de verhalen uit haar eigen omgeving. Zoals dat van Jantje Foto, als fotograaf een begrip in Zundert en ver daarbuiten. Want wiens huwelijks is er destijds niet door Jantje vastgelegd op de gevoelige plaat. ,,Iedereen in Zundert kende hem. Ging je trouwen, dan stemde je je trouwdatum af op Jantjes agenda. Zo ging dat in die tijd. Pas als die datum bekend was, regelde je de rest. Voor veel dorpsbewoners is dat een bekend verhaal. Dat is waar ik naar op zoek ben, verhalen waar mensen zich in herkennen.”

Wat Annelies doet is niet zomaar een verhaaltje op papier zetten over iemand die niet meer onder ons is. ,,Het is veel meer dan dat. Je bouwt met woorden eigenlijk een soort monumentje, waarbij je heel goed moet afwegen wat je wel en niet opschrijft. Het moet recht doen aan de persoon die overleden is, herkenbaar zijn voor de nabestaanden en andere betrokkenen, en tegelijkertijd ook interessant zijn voor de lezer. Dat is best een uitdaging.”