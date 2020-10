Hij brengt jou iedere dag het nieuws uit de gemeente Oosterhout: ‘Ik ken het gebied goed’

Even voorstellenHoe meer geheimen rond een dossier, hoe liever Sjoerd Marcelissen (32) uit Raamsdonksveer ermee aan de slag gaat. Ook verslaat hij graag raadsvergaderingen van de gemeente Oosterhout. ,,Ik krijg er zelfs een kick van om een vergadering van drie uur samen te vatten in een duidelijk artikel.”

Volledig scherm Elke zaterdag schrijft Sjoerd Marcelissen de rubriek Het Voetstuk. In die rubriek zet hij iemand die positief is opgevallen op een voetstuk. En iemand die negatief is opgevallen, laat hij eraf vallen. In pittige stukjes met een vleugje humor. © Pix4Profs/Jan Stads Wat hij zo leuk vindt aan de regiojournalistiek? Dat is vooral dat hij er middenin zit. ,,Het zijn verhalen van om de hoek, je zit dicht bij de mensen. Je schrijft over zaken die direct in jouw omgeving plaatsvinden. Dat maakt het mooi. Ik doe hier boodschappen, ga hier naar evenementen, fiets door de dorpen. Ik ken het gebied gewoon goed.”



,,Als ik over Dorst schrijf, ken ik het dorp goed omdat ik er honderd keer per jaar doorheen fiets. Het is ook een prachtig gebied met de Biesbosch om de hoek en de bossen in Oosterhout en Breda. Ook houd ik van de dorpse energie als het gaat om het verenigingsleven. Het is knap wat ze voor elkaar krijgen bij bijvoorbeeld carnavalsoptochten of Paaspop in Den Hout. De energie spat van de samenleving af.”

Verhalen die je bijblijven

In bijna negen jaar tijd schreef hij talloze verhalen. Het verhaal dat hem het meest bijbleef, ging over een jonge man uit Raamsdonk. ,,Hij was begin 30 en had al dementie. Ik ben een paar keer bij zijn ouders thuis geweest en interviewde hen. Het is nog steeds het meest indrukwekkende verhaal dat ik ooit gehoord heb en het heeft me geraakt. Als je zo’n verhaal schrijft, moet je de balans zoeken tussen feiten en emotie. Je moet het niet gevoeliger maken dan het al is, het verhaal heeft geen sausje nodig”, blikt hij terug.

Quote Je moet het niet gevoeliger maken dan het al is, het verhaal heeft geen sausje nodig Sjoerd Marcelissen

Ook het sportpark van VV Oosterhout dat een aantal jaar geleden afbrandde, is Marcelissen bijgebleven. ,,Het was een spiksplinternieuw sportpark. Ik stond daar een dag na de brand en zag volwassen mannen met tranen aan komen lopen. Dat is me ook bijgebleven.”

Geheimen

Quote Hoe meer geheimen er in een dossier zitten, hoe interessan­ter ik het vind Sjoerd Marcelissen, regioverslaggever Het liefst bijt de verslaggever van de regio Oosterhout zich vast in onderwerpen waarin er geheimen boven tafel komen. ,,Hoe meer geheimen er in een dossier zitten, hoe interessanter ik het vind”, zegt hij.



,,Ik ontdekte bijvoorbeeld per toeval dat de gemeente Geertruidenberg jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk wilde kopen. Dat is een bijzondere ingreep, dat gebeurt bijna nooit. Het was eerst eigenlijk geheim, dat maakt het interessant erin te duiken. Criminelen wilden de jachthaven kopen, maar de gemeente stak daar een stokje voor.”

Gek op politiek

Ook over politiek schrijft hij graag. Raadsvergaderingen zijn niet altijd spannend en zijn zelden kort of bondig. Het samenvatten in een duidelijk verhaal kan dan ook lastig zijn. ,,Ik krijg er zelfs een kick van. Dat er drie uur lang vergaderd wordt en het alle kanten opschiet en jij als journalist het kan vertalen tot een duidelijk verhaal; dit is het besluit en dit zijn de consequenties. Een dag later ligt het bij de mensen op de mat, dat vind ik mooi."

,,Bij politiek gaat het vooral om de gevolgen voor de mensen. Politiek is misschien saai, maar de belangrijkste besluiten worden door de gemeenteraad genomen. Alles komt samen in de raadszaal, van de sportclub die lobbyt voor z’n kantine of veld tot de scouting die in een nieuwe accommodatie wil.”

Quote Politiek is misschien saai, maar de belangrijk­ste besluiten worden door de gemeente­raad genomen Sjoerd Marcelissen, regioverslaggever

Naast misdaad en politiek schrijft de verslaggever ook graag over sport. ,,Ik heb een jaar op de sportredactie gezeten en het heeft privé mijn grootste interesse, dus ik schrijf er graag over. Van alle pagina’s in de krant, lees ik de sportpagina’s het beste.”

Coronaperikelen

Wat hij zelf weleens overslaat in de krant? ,,Er is heel veel coronanieuws, zowel in de krant als op televisie. Je wordt ermee overladen. Niet altijd heb je ’s ochtends zin om hierover zoveel verhalen te lezen, aangezien de boodschap zelden prettig is. Ik schrijf zelf voornamelijk over de gevolgen van de crisis: horeca die dichtmoet, winkeliers die zich moeten aanpassen aan het ouderenuurtje en gemeentes die krap bij kas zitten omdat ze extra uitgaven hebben.”

De evenementen die wegens corona niet doorgaan, mist hij. ,,De bruisende evenementen in ons gebied maken het vak nog mooier. Zo was het doodzonde dat de Vuelta-passage in West-Brabant niet kon doorgaan. Wat dat betreft is het nu een dooie bedoening. Het zijn leuke onderbrekingen. In principe werk je heel het jaar door met nieuws uit jouw gemeente, de evenementen doorbreken dat.”