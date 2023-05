Het opvangdilemma (ook voor ons)

Zijn we eenzijdig in de berichtgeving, hangen we verhalen op aan een paar mensen die hun zorgen uiten of doen we het toch wel min of meer afgewogen? Het gaat ook in de reacties richting ons én bij ons op de redactie over de verhalen die we maken over de opvang van Oekraïners, asielzoekers, statushouders en spoedzoekers.