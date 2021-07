Hessel de Ree is misdaadverslaggever bij BN DeStem: ‘We blijven schrijven. Als je wijkt, is het eind zoek’

Wat doen de berichten over Peter R. de Vries met jou?

,,Ik schrok enorm toen ik het hoorde. Het is vreselijk en onvoorstelbaar dat zoiets gebeurt. Helaas is het de wereld waarin we op dit moment leven. We hebben te maken met een veranderende criminele populatie, daar zitten doldrieste types bij.’’

Quote Vroeger waren criminelen ook geen lieverdjes, maar als er geweld was, was dat vaak onderling Hessel de Ree, misdaadverslaggever ,,Ik doe dit sinds de jaren ’90 en het criminele landschap is enorm veranderd. De drugsindustrie is de motor van het meeste geweld. Het gaat over miljoenen, alle bij elkaar miljarden euro’s. Hoe groter de belangen zijn, hoe meer geweld.’’



,,Er zijn de afgelopen jaren meer dan tien onschuldige mensen doodgeschoten door drugsvetes. De verkeerde mensen werden geliquideerd; dat is verschrikkelijk. Vroeger waren criminelen ook geen lieverdjes, maar als er geweld was, was dat vaak onderling.”

Heb je het gevoel nu extra voorzichtig te moeten zijn?

,,Ik let altijd op mijn tellen, maar ik houd me niet in. Geweld is een component van het vak. Als er zoiets gebeurt zoals de aanslag op Peter R. de Vries, ga je weer bij jezelf na of het betrekking op jou heeft.’’

,,Alle misdaadjournalisten in Zuid-Nederland hebben contact met elkaar. In een WhatsApp-groep ventileren we onze emoties. Iedereen denkt er hetzelfde over: we gaan door. Als we ermee stoppen, hebben ze gewonnen. Op dit vlak zijn er overeenkomsten met terroristen: ze zaaien angst, tonen hun macht.”

Quote We blijven verslag doen. Als je wijkt, is het eind zoek Hessel de Ree, misdaadverslaggever

Ben je weleens bang dat jou iets overkomt?

,,Je hebt daar als verslaggever altijd mee te maken. Ik kan niet zeggen dat ik net zo moedig ben als Peter R. de Vries; die is werkelijk onverschrokken. Maar we blijven overal verslag van doen en gebeurtenissen duiden, want dat is onze taak. Als je wijkt, is het eind zoek.’’

,,Iedereen in de maatschappelijke keten moet ertegen blijven strijden en erover berichten. Wij berichten er alleen over, bestrijden het niet, en dat is al gevaarlijk genoeg. Er worden gewoon journalisten neergeknald; je ziet het in heel Europa. Ik ben niet bang, maar ik voel me wel onveiliger dan 25 jaar geleden.”

Quote De huidige criminelen doen het gewoon. Ze dreigen niet, ze schieten Hessel de Ree, misdaadverslaggever Zijn er situaties geweest waarin jij je bedreigd voelde?

,,Ik ben weleens met de dood bedreigd, heb twintig jaar geleden met Peter R. de Vries op een dodenlijst gestaan. Dat is allemaal met een sisser afgelopen. Het risico is in de afgelopen jaren toegenomen. De huidige criminelen doen het gewoon. Ze dreigen niet, ze schieten.’’



,,Ik schrijf vaak over mensen die het niet leuk vinden dat ik over ze schrijf. Soms laten ze dat weten via hun advocaat, soms persoonlijk. Daar komen soms heel nare gesprekken uit voort en soms komen ze zelfs aan de deur van de redactie. Dat is heel vervelend, maar dat hoort bij het vak. Ik ga altijd met ze in gesprek en weet ze meestal wel tot bedaren te brengen.”

Het geweld tegen (foto)journalisten is toegenomen. Merkt BN DeStem dat ook?

,,Het georganiseerde en gerichte criminele geweld, zoals dat bij onderwereldliquidaties, is van een heel andere categorie dan de vaak spontane, emotionele uitspattingen van burgers tegen gezagsdragers, ambulancepersoneel en ja, ook journalisten.’’

,,De groep ontevreden, gefrustreerde mensen groeit door een veelheid aan maatschappelijke oorzaken, wat je terugziet in onze huidige politiek. Veel mensen verwerpen het aloude gezag en geloven het nieuws niet meer. Het is een trend die Trump heeft aangewakkerd door alle nieuwsfeiten die hem niet welgevallig zijn af te doen als fake news.’’

,,Toch kan ik me niet voorstellen dat dit de toekomst is waar de Nederlandse bevolking naartoe wil: een wereld zonder vrije pers. Gezien de hartverwarmende reacties op de laffe aanslag op hét toonbeeld van de Nederlandse misdaadjournalistiek loopt het waarschijnlijk zo'n vaart nog niet.”