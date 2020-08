Heet, heter, maar niet heetst

van de hoofdredactieHoge temperaturen, we liggen er vanwege de warmte nog wel letterlijk wakker van, maar stilaan beginnen we er al aan te wennen in ons land. De schaatsen blijven de laatste winters meestal in het vet, de flesjes zonnebrand daarentegen worden actiever gebruikt dan ooit tevoren.

Het was in ons land nog nooit zo warm als vorig jaar juli bij het weerstation op vliegbasis Gilze-Rijen. De thermometer tikte de 40,7 graden aan. Heet, heter, heetst tikte ik destijds op deze plaats. Nee, dan was het de afgelopen week relatief koeltjes in West-Brabant. Een graad of 35, 36 'slechts' als maximum, maar wel meerdere dagen aan een stuk. Dus om die reden toch een record. De term superhittegolf kwam zelfs meermaals voorbij in de media.

Niet zo aanwezig

Waar we vorig jaar op de redactie nog vol adrenaline bezig waren met het mogelijke hitterecord in onze regio, merkte ik maandagochtend bij collega's (en ook bij mezelf) niet direct enorm enthousiasme om net zo fanatiek uit te pakken met de hitte als een jaar eerder. 'Het meeste hebben we toch al wel geschreven', is dan zo'n dooddoener die bij een redactievergadering voorbijkomt. In de krant van afgelopen maandag kozen we op de regionale voorpagina's dan wel voor leuke zwembadfoto's en op de algemene voorpagina voor alternatieve zomerfoto's, maar het was niet zo aanwezig als een jaar eerder.

Midweeks werd opgemerkt dat 'de krant op de voorpagina wel iets meer hitte uit had mogen stralen op bepaalde dagen'. De week evaluerende is dat mijns inziens een juiste constatering. We hadden de hitte - ondanks alle coronaproblematiek - in tekst en beeld best wat prominenter voor het voetlicht kunnen brengen bij u als lezer. Want ja, zeg nu zelf, waar gaat het over op straat en in de supermarkt? Over de enorm hoge temperaturen en over vrijwel niets anders. In combinatie met het steeds extremere noodweer dat ons treft. Daarover kon u in onze woensdagkrant uitgebreid lezen.

Prominenter

De komende weken kunt u weer genieten van typisch Nederlands zomerweer. Regen, af en toe zon, maar in elk geval minder benauwde nachten en zwetende werkdagen. Voor een volgende hittegolf beloven wij als BN DeStem beterschap door in elk geval prominenter uit te pakken met het gesprek van de dag: de hitte. Waarschijnlijk zijn wij er ook op de redactie wat teveel aan gewend geraakt, maar bijzonder is het nog steeds als het zoveel dagen op rij zo warm is. Hou het koel, en geniet nog van de vakantie als deze voor u nog niet voorbij is.

