Eric is cartoonist voor de krant: zo gaat hij te werk

Achter de SchermenCartoons, rechtbanktekeningen en eigenlijk alle andere illustraties die in onze krant voorbijkomen, zijn van de hand van Eric Elich. Zonder voorkeur voor genre pent hij voor BN DeStem alles al 17 jaar even graag neer. ,,Rechtbanktekeningen zie ik als een verlengstuk van de rechtbankverslaggeving.”

Wanneer hij een rondje over de Bergse markt loopt, wordt hij eigenlijk altijd wel een keer aangesproken. Of hij eens een cartoon kan maken over die torenhoge hondenbelasting, bijvoorbeeld. ,,Er wordt op straat geregeld een duim naar me opgestoken. Er zijn zelfs lezers die de cartoons wekelijks uitknippen. Die reacties zijn leuk om te horen; niet per se voor mezelf, maar eerder voor de krant. Dan besef ik weer: ‘gelukkig lezen mensen de krant nog’.”

Lezers trekken

Illustraties, cartoons en strips: ze hóren bij de krant. ,,Kranten zijn groot geworden door stripverhalen te publiceren, bedoeld om lezers te trekken”, weet Elich. Zijn carrière bij BN DeStem begon in de zomer van 2004 met illustraties bij de rubriek ‘Mensen Kijken’ van Dominique Elshout. Een jaar later was daar, direct op de voorpagina, zijn eerste cartoon.

Sindsdien verschijnt er iedere zaterdag in de Bergse editie een tekening van zijn hand. ,,Ik deel graag speldenprikken uit of zet iemand een feestneus op. Stel dingen aan de orde; een beetje insinueren. Het kan iets teweegbrengen of een commentaar zijn.”

Inspiratie vindt hij op straat. ,,Er gebeurt altijd wel wat in zo’n stad. Meestal hoef je maar weinig te veranderen aan een nieuwsbericht. Vaak is het Bergs nieuws, maar dat hoeft niet altijd. Vorig jaar domineerde corona het nieuws, dus dan kun je niet anders dan met je onderwerpen letterlijk dicht bij huis blijven.”

Blijvende herinnering

Het tekenen zat er al vroeg in; in de behangwinkel van zijn vader voorzag een jonge Elich de rollen al van allerlei beeltenissen. ,,Eigenlijk weet ik niet beter dan dat ik wil tekenen. Het scheppend bezig zijn; het iets vanuit niets maken, vind ik prachtig. Bovendien zijn tekeningen een blijvende herinnering.”

Zijn passie komt niet van een vreemde. ,,Mijn vader was ook artistiek; mijn opa van moederskant architect. Ik weet nog dat ik als jonge jongen zo onder de indruk was van die tekentafel waar hij aan zat. Dat beeld heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten.”

Rechtbanktekeningen

Naast het tekenen op de tekentafel, tekent hij digitaal. Cartoons, illustraties en ook rechtbanktekeningen. ,,Je tekent dan wat je ziet. Ook al heb je soms maar een half uur de tijd of wil de verdachte onherkenbaar zijn door zich in de rechtbank om te draaien of een hoodie op te zetten.” Wat Elich in zo’n geval doet? ,,Dan teken ik gewoon die hoodie. Een houding zegt vaak al veel: zit iemand voorover of arrogant naar achteren. Rechtbanktekeningen zie ik als een verlengstuk van de rechtbankverslaggeving.”

In een paar lijnen kan hij al iemand typeren. Rechters, de officier van justitie of advocaten spreken Elich na een zitting wel eens aan; of ze de tekening mogen hebben. ,,Die willen ze dan gebruiken als profielfoto. Ze zien de herkenning.”

Vervanging voor foto

Een steeds meer voorkomende taak bij BN DeStem zijn de illustraties bij redactionele verhalen: daar waar geen foto’s van zijn of gemaakt kunnen of mogen worden, komen tekeningen. Een tekening herschept de werkelijkheid en kan extra informatie geven, vindt Elich. Maar ook historische onderwerpen lenen zich ervoor. ,,Onlangs maakte ik een tekening van een veldhospitaal uit 1800 in Vianen. Hoe dat er precies uit zag, vraagt wel een hele studie.”

Illustraties zie je meestal bij achtergrondverhalen en niet zozeer bij nieuwsberichten. ,,Foto’s gaan bijna altijd vergezeld met een bijschrift. Een illustratie heeft vaak alleen een titel.” Hierbij werkt Elich nauw samen met de redacteur. ,,Hij of zij heeft een bepaald idee en daar ga ik dan mee aan de slag. Zo werkte ik onlangs aan een tekening bij een verhaal over een directeur die zichzelf promoveerde en het commissariaat in het harnas joeg. Bij zoiets krijg ik meteen een beeld: een vergadertafel met een mannetje met een vuist op tafel.”

Sinds kort maakt hij ook verhalende tekeningen. ,,Van onderwerpen als de avondklokrellen of de arrestatie in het Roel Langerak Park. Het zijn verschillende scenes, in een tekening.”

Welk genre het ook is; een voorkeur heeft Elich niet. Het werken onder tijdsdruk en het snelle schakelen, trekt hem juist aan. ,,Het is hartstikke leuk om onderdeel te zijn van een krant. Ik verveel me er nooit. Elke dag ben ik aan het tekenen; ik heb echt het mooiste vak dat er is.”

