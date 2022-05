van de hoofdredactieHoe zit het met uw zoon of dochter, of uw kleinzoon of kleindochter? Neemt de spanning al toe richting de examens? Aankomende week is het zover, donderdag starten de examens op het middelbaar onderwijs.

Bij BN DeStem spreken we er voorafgaand altijd over welke aandacht er aan te besteden. Want dat we er aandacht aan besteden staat vast. Logisch ook, het zijn hele belangrijke weken voor een heel groot deel van onze samenleving. En misschien dus ook wel voor uw kinderen, kleinkinderen of andere bekenden.

Ik kan deze tijd nog goed naar voren halen. Inmiddels 23 jaar geleden stond ik voor mijn eindexamen op de havo. Nederland, Engels, Duits, Wiskunde A, Economie en Handelswetenschappen waren de vakken waarin in eindexamen diende te doen. Met zijn allen de sporthal in, wachten tot het moment dat het examen werd uitgedeeld en je aan de slag mocht.

Spannend

Een spannende tijd, of je er nu goed of iets minder goed aan begint. En dan is de opluchting of zelfs vreugde groot als blijkt dat je bent geslaagd. Het is het sein om echt verder te gaan leren, misschien wel voor het eerst uit huis te gaan en een richting te kiezen die misschien wel bepalend is voor je verdere leven.

Voor dat moment staan nu ook vele duizenden West-Brabantse jongeren. Wij gaan er vanaf de aankomende week verslag van doen met vanaf de eerste examendag dagelijks een reportage vanaf een van de middelbare scholen uit deze regio.

Creatieve invalshoeken

We willen vooral het verhaal van de examenkandidaat horen, maar zijn nog druk aan het denken over creatieve invalshoeken. En daarbij doe ik ook een beroep op u. Waar bent u benieuwd naar bij de huidige examenkandidaten? Welke vragen zou u ze willen stellen? Laat het mij gerust weten, ik geef het door aan onze verslaggevers die richting de schoolpleinen trekken om de jonge studenten aan de tand te voelen.

En voor de jongelingen die examen gaan doen: welk verhaal vinden jullie dat wij als BN DeStem moeten vertellen in deze periode? Wat zouden jullie wel willen lezen over de eindexamens?

Voor nu wens ik jullie als leerlingen, maar ook de ouders, verzorgers en andere betrokken alvast heel erg veel succes in deze hele spannende periode. De periode van examenstress en het in spanning wachten of alle arbeid wordt beloond. Wij gaan het als BN DeStem alvast met grote interesse volgen.

André Trompers

Hoofdredacteur

Reageren: hoofdredactie@bndestem.nl