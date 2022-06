Een leerzame en leuke talentenavond

van de hoofdredactie‘Dat je een verhaal op moet schrijven, zoals je het aan je vrienden zou vertellen in de kroeg’. Dat zei een van de collega’s die wij als drie Brabantse titels (naast BN DeStem ook Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad ) mee hebben genomen in een speciaal programma voor talenten binnen onze organisatie.

Het was het antwoord op de vraag wat de talenten het interessantste vonden van de in totaal zes sessies. In het najaar begonnen wij met een programma voor talentvolle collega’s (freelance en vast) vanuit onze eigen Campus. Met onderwerpen als visueel nieuws (met name video), premium journalistiek en hoe je op te stellen als jonge collega. Zo namen we ze mee in het werk van journalist bij onze organisatie.

Spreken over het vak

Waar die behoefte vandaan komt om dit te doen? Omdat we mensen die nog niet zo lang voor ons werken vaak in het diepe gooien. We nemen ze niet altijd uitgebreid mee in wat we doen. En leggen vaak niet uit waarom we het doen zoals we het doen. We gaven ze dus extra aandacht. We praatten met elkaar over het vak, met als doel dat ze er wat van opstaken. Dat ze beter worden.

In het najaar schoven vijftien talenten vijf avonden digitaal aan om te ruiken en te leren van het werk van de (regio)journalist. Afgelopen donderdag kwamen wij met z’n allen bij elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.

Het werd een mooie avond waarin we ervaringen uitwisselden en praatten over de opgedane kennis en tal van journalistieke dilemma’s. Twee collega’s vertelden over minder prettige ervaringen tijdens hun werk als camerajournalist. De dreigementen die je over je heen krijgt als je toevallig met je camera even niet als welkom wordt gezien, zijn niet van de lucht. Het heeft impact op jonge collega’s.

Interessante lessen

Een ander deelde het relaas over hoe het voelt als je - hoewel het werk wat je hebt gedaan helemaal in orde is - toch wordt gevraagd te rectificeren. En hoe je hier als beginnende journalist dan mee omgaat. Interessante lessen op een mooie avond.

Terug naar huis gaf het mij weer een fijne dosis energie. Er zit veel aanstormend talent binnen onze organisatie. Collega’s die zich willen ontwikkelen en willen luisteren naar de ervaringen ook van de meer gevestigde orde.

Maar zeker ook een generatie waar wij steeds meer van kunnen leren in een sterk veranderend medialandschap. We gaan nog veel van ze horen. Daar ben ik zeker van.

André Trompers

Hoofdredacteur

Reageren: hoofdredactie@bndestem.nl

Volledig scherm André Trompers, hoofdredacteur BN DeStem © Jan Stads P4P