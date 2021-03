Edine is een echte regiojournalist: ‘In de regio speelt hetzelfde als in de rest van de wereld’

Achter de schermenDe regiojournalistiek verlaten? Edine Wijnands uit Breda moet er niet aan denken. Nergens zijn de lijntjes korter dan in de regiojournalistiek, weet de verslaggever Zundert. En dat is precies wat ze zo leuk vindt aan haar werk. ,,Je weet over wie je schrijft en voor wie je het doet.”

De drang om verhalen te schrijven zat er al vroeg in bij de Bredase. Als kind speelde ze al krantje. ,,Ik knipte plaatjes uit tijdschriften, plakte ze op een vel papier en schreef er een verhaaltje naast. Vervolgens bezorgde ik ze. Mijn naam zette ik er nooit onder”, zegt ze lachend.

‘Overal zijn verhalen’

Verhalen schrijven vindt ze nog altijd even leuk. ,,Dat is het toffe aan de journalistiek: er zijn overal verhalen, ieder mens heeft er een te vertellen. Als journalist laten we wat achter. Mensen overlijden, de wereld vernieuwt zich om de haverklap, maar verhalen blijven.”

De journalistiek vond ze erg leuk, maar ze is het nooit gaan studeren. In plaats daarvan studeerde ze Kunstbeleid- en Management. Ze studeerde af op de specialisatie film- en televisiewetenschappen. ,,Na mijn studie rolde ik via via de journalistiek in. Vanaf het begin vond ik het enorm leuk. Sterker, na 26 jaar is het nog steeds tof. Het is nooit hetzelfde en je komt in veel onverwachte situaties terecht. Lekker de straat op met je kladblokje. Als journalist sta je middenin de maatschappij. Het is niet saai, er gebeurt altijd wat. Het is ook heel dankbaar werk. Je komt bij mensen thuis om te luisteren naar het verhaal dat ze te vertellen hebben. Aan de ene kant geef je de lezer een mooi verhaal, aan de andere kant bied je de geïnterviewde een luisterend oor."

Letters als gereedschap

De stadsredactie, verslaggever in Geertruidenberg, verslaggever in Oosterhout, de nieuwsdienst, de cultuurredactie. Het maakt de Bredase niet uit op welke redactie ze zit, als ze maar kan schrijven. ,,Ik ben dol op schrijven. Na het interviewen mag je al die informatie zo arrangeren dat het duidelijk en goed overkomt. Dat is hartstikke tof. In een doos Scrabble zit alles wat we nodig hebben. Die 26 letters zijn ons gereedschap. Daar kunnen we emoties mee oproepen en mensen mee informeren.”

Wijnands schrijft ook columns. ,,Het begon in De Stem met de Edine column. Ik heb er ontzettend veel geschreven en vind het nog altijd hartstikke leuk om te doen. Dat is écht schrijven.”

Groter thema

Cultuur ligt haar nauw aan het hart. ,,Het was helaas nooit mijn hoofdopdracht, ik deed het er altijd bij.” Annelies Vlaanderen schreef toen over cultuur voor Bergen op Zoom, Etten-Leur en Moerdijk en Roosendaal. Wijnands voor Breda en Oosterhout. ,,Cultuur gaat over de maatschappij. Je kunt er een groter thema aan hangen en het zet je altijd aan het denken.”

Als voorbeeld geeft Wijnands BredaPhoto, waar de foto’s deels bestaan uit documentairefotografie. ,,Er was een fotograaf in China die mondkapjes heeft gefotografeerd in Wuhan, nog voor de pandemie hier was uitgebroken. Zijn doel was om 100.000 mondkapjes te fotograferen. Dat was mooi te vertalen naar nu. Toen ik dat verhaal schreef, kregen wij net de mondkapjesplicht.”

Gemeente Zundert

Als verslaggever voor de gemeente Zundert kwam ze in een andere wereld terecht. ,,Op cultureel gebied gebeurt er heel veel in de gemeente Zundert. Een van mijn eerste verhalen daar ging over een varkensboerin bij de Elfrahoeve in Achtmaal. Ik was nog nooit bij een varkensboer geweest, maar ik vond het heel leuk. Zij draait muziek voor haar varkens om ze gerust te stellen”, weet ze nog.

,,Dat is ook leuk aan de regiojournalistiek: de lijntjes zijn kort, je komt bij iedereen over de vloer. Je schrijft over zaken die ook mondiaal spelen. Het lijkt allemaal erg klein, maar in de regio speelt hetzelfde als in de rest van de wereld. Daarom zou ik altijd in de regiojournalistiek willen blijven. Je weet voor wie je het doet, je weet voor en over wie je schrijft. Je schrijft iets en wordt er de volgende dag op aangesproken. Dat heb je alleen in de regiojournalistiek."