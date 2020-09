Deze zomer was het eens géén komkommertijd: ‘Corona is altijd actueel’

achter de schermenKomkommertijd: wanneer zowat iedereen op vakantie is, kan het soms moeilijk zijn om onderwerpen voor de krant te vinden. Want er wordt niks in de gemeenteraad besproken, er zijn geen evenementen en de scholen zijn dicht. Bovendien zijn ook onze lezers op vakantie. In de zomer is het vaak zoeken naar nieuws.

Dit jaar was dat echter niet het geval. Chef nieuws Ronnie Vermonden legt uit over het uitwisselen van verhalen met andere edities van de krant, tijdloze verhalen en waarom de afgelopen maanden geen komkommertijd was.

Geen gebrek aan nieuws

Quote Juist in de zomer is een goedgevul­de krant belangrijk, want dan hebben mensen meer tijd om hem helemaal te lezen Ronnie Vermonden Op vakantie gaan zat er voor veel mensen niet in en een gebrek aan nieuws was er niet. ,,Corona is altijd actueel”, legt Vermonden uit. ,,Zo hebben we een week lang meer ingezoomd op de mondkapjesdiscussie. Onderwerpen die je vanuit allerlei kanten kunt belichten. Daarna werd Bergen op Zoom een coronabrandhaard, wat ook voor veel verhalen zorgde.”



Zo kwam de krant de zomer makkelijk door. ,,Zonder al teveel stress dat de lezer geen goedgevulde krant krijgt. Juist in de zomer is een goedgevulde krant belangrijk, want dan hebben mensen meer tijd om hem helemaal te lezen.”

Als chef nieuws gaat Vermonden over algemene verhalen die alle edities van de krant halen. Het invullen van rubrieken is daar een belangrijk onderdeel van. ,,Je weet dat het vullen van de nieuwsplekken in de kranten nog weleens lastig kan zijn in de zomer, dus dan zorg je voor wat meer rubrieken, zoals ‘mijn coronavakantie.’ Naar de plek waar die rubriek staat, heb je dan een dag in de week geen omkijken meer.”

Volledig scherm Als chef nieuws gaat Ronnie Vermonden over algemene verhalen die alle edities van de krant halen. © Gerlach Hochstenbach

‘De actualiteit gaat altijd voor’

Ook verschenen er deze zomer veel verhalen die wel nieuwswaardig waren, maar geen urgentie hadden. ,,Een hoop verhalen zijn wat tijdlozer, zoals die over de goudkoorts. Dat kun je over een dag, maar ook over twee weken publiceren. Dan is het nog steeds relevant en weet je vrijwel zeker dat nog niet veel andere media er iets mee gedaan hebben."

,,Ik spreek met de schrijvers af dat het verhaal verschuift als er een ander, actueel onderwerp uitgediept moet worden. Tijdloze verhalen zijn belangrijk, maar de actualiteit gaat altijd voor”, legt hij uit.

Een zomer zonder evenementen

Quote De edities zijn nog beter op de actuali­teit gaan inspelen Ronnie Vermonden, chef nieuws Evenementen die tijdens de zomer plaatsvinden, zijn er normaal in overvloed en vormen een belangrijk deel van de artikelen van BN DeStem. ,,Zeker in de maandagkrant, want in het weekend vinden de meeste evenementen plaats. Ik was bang dat de maandagkrant één grote ellende zou worden, maar het heeft heel goed uitgepakt. De edities zijn nog beter op de actualiteit gaan inspelen.”



,,De krant stond op maandag altijd bol van evenementen en sportwedstrijden. Toen dat wegviel, is het de verslaggevers toch gelukt relevante verhalen te maken.”

Het uitwisselen van verhalen met andere edities van de krant gebeurt niet willekeurig. ,,Uiteraard proberen we de edities te vullen met nieuws uit de betreffende regio, maar dat is niet iedere dag haalbaar. Welke verhalen er dan in andere edities belanden? We kijken naar de onderwerpen die ook in dat gebied spelen, of de ligging. Roosendaal ligt het dichtste bij Bergen op Zoom, dus daar zullen Bergse lezers ook eerder over lezen dan nieuws uit Breda."

Iets moois dat ontstond in de coronaperiode

,,Elke dag overleggen we onder andere met de chefs wat de belangrijkste onderwerpen zijn. Ook overleggen we met het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad om samen te werken, uit te wisselen en inspiratie op te doen. Soms vertalen we hun verhalen naar onze eigen regio. Die samenwerking is beter geworden sinds de coronacrisis.”

,,Eerst hadden we vooral contact via e-mails, maar sinds corona spreken we elkaar vaker (digitaal). Zo krijg je veel meer mee. Dit blijven we zeker volhouden.”