Deze man zorgt ervoor dat jouw krant gedrukt wordt

Achter de schermenVan het echte, klassieke drukwerk tot het opereren van moderne machines. In zijn 36 jaar als drukker van onder andere BN DeStem heeft Eddy Herst (61) een hoop veranderingen meegemaakt. ,,Vroeger was je echt een drukker, nu meer een operator.”

Van acht man bij één pers naar twee senior operators die de boel in de gaten houden. ,,36 jaar geleden was het wel anders”, weet Herst nog. Hij begon bij de drukkerij in Roermond en verplaatste naar de locatie in Best toen die in Roermond gesloten werd. Als hij zijn werktenue, bestaande uit veiligheidsschoenen, een pak en een mondkapje, aanheeft, kan hij gaan drukken.

Vroeger

Quote De machines doen het echte drukwerk, want er is veel geautomati­seerd Eddy Herst ,,Al is mijn werk tegenwoordig meer de pers inrichten en de gegevens voor de productie ingeven. Vroeger was het een stuk intensiever. Wat ook een mooie bijkomstigheid is, is dat er minder fouten gemaakt worden. Als drukker ben je nu eigenlijk vooral aan het controleren. Vroeger was je echt een technisch onderlegde drukker, nu meer een operator. De machines doen het echte drukwerk, want er is veel geautomatiseerd. De komst van de slimme computers heeft ook veel werk gekost. Ik vind het nog steeds mooi werk, hoor.”

Er kan weleens wat mis gaan tijdens het drukproces, maar dat wordt vrijwel altijd opgelost. Zo ligt er vrijwel altijd een krant op de mat van de abonnees van deze krant. ,,Laatst kwam er geen krant uit door problemen met het drukken, maar dat was voor het eerst in 36 jaar het geval. Er is altijd een krant uitgekomen. Heel soms was dat een noodkrant die we in samenwerking met de redactie maken. Dan krijgen alle abonnees van de Nederlandse regiokranten dezelfde krant.”

Quote Er is altijd een krant uitgekomen. Heel soms was dat een noodkrant die we in samenwer­king met de redactie maken Eddy Herst

Naast BN DeStem worden in Best ook de andere regiobladen van DPG Media gedrukt. Het gaat om Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, De Stentor en Tubantia. Dat zijn nogal wat titels, maar dat kunnen de drukkers in Best makkelijk aan. ,,We hebben de snelste pers van Nederland”, vertelt de drukker trots. ,,Wij draaien er zo 80.000 kranten per uur uit. Wekelijks gaat het over 1,3 miljoen kranten die bij ons gedrukt worden.”

Nachtdiensten

De nachtdiensten is hij inmiddels gewend. De krant moet immers altijd ’s nachts gedrukt worden. ,,We werken vaak tot vijf uur ’s ochtends. Op zaterdag hebben we een ander draaischema, dan drukken we ook de Volkskrant en de Trouw. Die hebben dan respectievelijk 96 en 88 pagina’s. Aan het einde van de week heb je wel kramp, hoor”, zegt hij lachend. ,,Om half vier moeten alle kranten gedrukt zijn, anders komt de distributie in de problemen. De krant moet bij iedereen op tijd op de mat liggen.”

Het aantal gedrukte kranten daalt in Nederland al jaren. Nergens merken de medewerkers van de krant dat beter dan in de drukkerij. ,,Er blijft uiteindelijk weinig over om te drukken. Veel huis-aan-huisbladen zijn gestopt omdat ze niet rendabel bleken. Vergeleken met vroeger is er bijna niks meer over. We gaan binnenkort van drie naar twee ploegen”, vertelt hij.

Quote Bovendien zie je het nieuws online sneller dan in de krant. Veel nieuws is de volgende dag al geen nieuws meer Eddy Herst Hoewel hij een drukker in hart en nieren is, en daarom liever een papieren krant voor zijn neus heeft dan een scherm, begrijpt hij het wel. ,,De jeugd leest liever digitaal, dat zijn ze gewend. Bovendien zie je het nieuws online sneller dan in de krant. Veel nieuws is de volgende dag al geen nieuws meer. De ouderen onder ons willen een papieren krant. Ik vind het zelf ook fijn om ’s ochtends te beginnen met een kopje koffie, een boterham en de krant.”

Meer lezen over hoe onze journalisten werken? Wilt u meer lezen over onze journalisten? Lees dan onderstaande verhalen: - Hoofdredacteur André Trompers over nieuws in coronatijd: ‘Je moet constant blijven zoeken naar de waarheid’ - Jacques werd geïnterviewd over het horecaprotest in Breda. Daar was hij als verslaggever aanwezig. - Franka deed verslag vanaf de spoedeisende hulp: ‘Daar besef je pas wat werken is’ - Fee geeft de jeugd een stem: ‘Het is zó belangrijk dat zij in de krant staan’ - Marcel is 112-fotograaf: ‘Nabestaanden kloppen bij mij aan voor de laatste beelden’ - Edine is een echte regiojournalist: ‘In de regio speelt hetzelfde als in de rest van de wereld’