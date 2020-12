Dé 3 tv-terugkijktips van Angela de Jong die je niet mag missen!

van de hoofdredactie Met een vast schema proberen wij afspraken aan te gaan met de lezer

14 juni Veel Nederlanders zijn gewoontedieren. We vinden het fijn om structuur te hebben in ons werkende leven en privé. Het huidige coronatijdperk waarin we zitten, maakt dat voor velen lastig. Het is improviseren, niet kunnen doen wat we gewend zijn te doen. Vaste afspraken die ineens niet meer door kunnen gaan.