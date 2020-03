Coronacrisis in Brabant, wat betekent dat voor onze krant?

Quote Corona is echt verhalen rammen Ronnie Vermonden, chef nieuws ,,Het is echt gekkenhuis momenteel”, vertelt Ronnie Vermonden, chef nieuws bij BN DeStem. Als de man bij wie al het grotere nieuws binnenkomt, heeft hij het deze dagen nog drukker dan anders. ,,Normaal kan ik meer het overzicht bewaren en alvast artikelen uitzetten, maar corona is echt verhalen rammen.”



Oftewel; snel schakelen. ,,Er komt voortdurend nieuw nieuws binnen, waarbij we dan weer mensen moeten bellen voor reacties, om de lezer steeds zo goed en snel mogelijk informatie te geven.”

Servicegericht

Volledig scherm Ronnie Vermonden © privéfoto Naast het actuele nieuws in de liveblog online, richt de redactie zich vooral op de directe gevolgen van de corona-uitbraak. Inmiddels zijn er zes verslaggevers volledig bezig met coronanieuws: drie op de redactie in Roosendaal en drie in Breda. ,,Daarmee kijken we heel nadrukkelijk naar de gevolgen voor de scholen in de regio, evenementen en bijvoorbeeld de lokale economie.”



Ook worden er veel 'servicegerichte’ verhalen gemaakt. ,,Dat zijn stukken die gaan over hele concrete vragen: Wat betekent dit virus voor mij als lezer? Een van de best gelezen artikelen is bijvoorbeeld het overzicht waarin we bijhouden welke evenementen in de regio er allemaal zijn afgelast. Dat willen mensen nu gewoon weten.”



Daarnaast worden ook af en toe grappige dingen uitgelicht, zoals de coronacupcakes bij de huisartsen in Etten-Leur. ,,Dat is natuurlijk geen hard nieuws, maar wel leuk voor in de zijlijn. Zo proberen we steeds originele invalshoeken te vinden.”

Corona-overkill?

Of het dan niet té veel over corona gaat, zoals sommige lezers aangeven in hun reacties? ,,We zien juist dat de bezoekcijfers van onze website hoger zijn dan anders, en dat corona het meeste andere nieuws wegdrukt. Dus we kunnen zien dat daar ook behoefte aan is. In het begin, toen de eerste besmettingen in ons gebied kwamen, wilden we nog wel zoveel mogelijk variëren op de voorpagina's van de kranten, zodat het niet alleen maar corona zou zijn. Maar dat punt zijn we inmiddels wel voorbij.”



Voorzichtig met hamsteren en nepnieuws

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles zomaar geplaatst wordt. ,,Sowieso gaat goede informatie boven snel nieuws. We hebben ook de verantwoordelijkheid om rust uit te stralen als serieus medium. Met een verhaal over hamsteren wil je bijvoorbeeld niet juist veroorzaken dát mensen gaan hamsteren, want dat heeft helemaal geen zin. Dan denken we dus wel na over hoe we dat moeten brengen. Meer met de insteek: doe het niet, maar áls je het doet, koop dan dit en niet dat.”

En als op Twitter nepnieuws wordt verspreid over het Amphia Ziekenhuis in Breda, is ook voorzichtigheid geboden. ,,We hebben toen eerst met het Amphia gecheckt of zij erop wilden reageren. Dat wilden zij, en ze wilden ook stappen ondernemen tegen dat account. Het werd ook veel gedeeld op Twitter. Als het maar in een kleine kring een beetje rond was gegaan, hadden we er niets mee gedaan. Fake news wil je niet onnodig groot maken, daarmee zou je mensen kunnen aanmoedigen om maar wat te verzinnen om in de krant te komen.”

Twee soorten uitdagingen

Volledig scherm Yolanda Sjoukes © Jan Stads/Pix4Profs Al die kwesties maken de corona-uitbraak voor journalisten best uitdagend, vindt Yolanda Sjoukes, redactiechef van de BN DeStem-redactie in Breda. ,,Journalistiek is het heel interessant om te zien wat er nu allemaal gebeurt. Tussen alle nepberichten, voelen wij als betrouwbaar medium echt de grote verantwoordelijkheid om geen paniek te zaaien, maar de feiten zo goed mogelijk weer te geven.”



In het weekend dat de eerste besmettingen in Brabant bekend werden gemaakt, bijvoorbeeld. ,,Ik had dienst toen bleek dat een van de besmette mensen net daarvoor voor 700 man had opgetreden in Raamsdonksveer. Veel mensen die daarbij waren, belden ons ongerust op. Maar de GGD gaf al snel aan dat er toen nog geen besmettingsgevaar was. Dan zet je dát dus als kop boven het verhaal, en niet dat er veel onrust is.”



Maar niet alleen journalistiek is de corona-uitbraak een uitdaging; ook praktisch. Net als op veel plekken, wordt ook bij BN DeStem namelijk zoveel mogelijk thuisgewerkt. ,,Ik zit zelf nu ook thuis te werken, omdat ik verkouden ben. Vorige week hebben we met de chefs het coronabeleid uitgestippeld en aan die instructies moet ik mij ook houden.”

Afstand houden

Redactievergaderingen en overleggen waarin planningen gemaakt worden, die zien er nu dus iets anders uit. ,,Dat doen we nu telefonisch in plaats van face-to-face. We communiceren ook veel via Whatsapp en Slack. Dat gaat eigenlijk best wel soepel.”

In overleg met de chefs werken sommige redacteuren nog op de redactie. ,,Normaal zit je dan gezellig met z'n allen bij elkaar, nu moet er een leeg bureau tussen om afstand te houden. Dat voelt heel gek, en in het begin werd er soms ook wel eens wat lacherig over gedaan. Journalisten hebben over het algemeen een goed arbeidsethos en laten zich niet tegenhouden door een kuchje, maar dit moeten we toch echt serieus nemen.”

Van dag tot dag bekijken