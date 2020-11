Coen schrijft álles over Roosendaal: ‘Ze horen gelijk dat ik uit Bergen op Zoom kom’

Een Bergenaar in hart en nieren. Dat is de 33-jarige Coen Hagenaars, inmiddels woonachtig in Halsteren. Toch doet hij dagelijks verslag van de regio Roosendaal. Daar was hij voordat hij op de Roosendaalse redactie belandde zelfs nog nooit geweest.

Quote Schrijven over een plaats waar ik echt he-le-maal niks van wist, leek me hartstikke leuk Coen Hagenaars, verslaggever Roosendaal? Verder dan het treinstation was ie eigenlijk nog nooit gekomen. ,,Ik heb er geen vrienden of familie wonen, ik ging er niet stappen, ik winkel niet bij Rosada; Roosendaal was voor mij écht een blinde vlek”, vertelt hij.



Dat was juist wat het in 2017 zo interessant maakte om na jaren van de editie Bergen op Zoom naar die van Roosendaal te verhuizen. ,,Ik heb jarenlang over de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom geschreven. Dat vond ik fantastisch, maar op een gegeven moment had ik het wel gezien.”



,,Het was tijd voor iets nieuws. Schrijven over een plaats waar ik echt he-le-maal niks van wist en waar ik nooit kwam leek me hartstikke leuk.”

Fijne stad, fijne mensen

Zijn eerste indruk van de stad als Bergenaar? Toch wel positief. ,,Het is een fijne stad, met fijne mensen. Die horen trouwens gelijk dat ik uit Bergen op Zoom kom, ik word er zó vaak op aangesproken. Dan is het ijs meestal al gebroken”, zegt hij lachend.

,,Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom heerst een soort rivaliteit zoals bij Amsterdam en Rotterdam, maar wel met een knipoog. Een beetje plagen moet ook kunnen. In Bergen op Zoom gaat het financieel beroerd, dat willen ze in Roosendaal er nog al graag bij me inwrijven. Dat vind ik grappig.”

Verslaggever Coen Hagenaars

Blunder: met Bergse kledij naar carnaval in Roosendaal

Quote Ik snapte niet waarom ik op de Markt in Roosendaal zo vreemd werd aangekeken Coen Hagenaars Inmiddels weet Hagenaars alles van het reilen en zeilen in Roosendaal. Maar toen hij er net begon, was dat absoluut niet het geval. Zo maakte hij een joekel van een blunder toen hij zijn eerste carnavalsoptocht in Roosendaal bezocht.



,,Ik was toentertijd nog niet zo’n fanatiek carnavalsvierder en ik werd naar de optocht gestuurd tijdens mijn weekenddienst. Ik zette mijn hoedje op, trok mijn gordijn en zakdoek om (puntje naar achter!) en snapte niet waarom ik op de Markt in Roosendaal zo vreemd werd aangekeken. Ik liep tussen mensen verkleed als bierflessen en scheetkussens, maar ík was maf."

,,Olav Posthumus kletste de optocht aan elkaar. Toen er een gat viel, vond hij het nodig om te vertellen dat er iemand van de krant aanwezig was en dat er aan zijn kledij te zien was dat ‘hij duidelijk niet van hier was...’ Zag ik ineens honderden hoofden mijn kant op draaien... Heel ongemakkelijk."

,,Toen ik dit jaar weekenddienst had, deed ik het trouwens gewoon weer. Om een beetje te stangen. Kreeg ik van een paar wildvreemde Tullepetaonen een biertje, omdat ze het zo zielig voor me vonden. Dat vind ik geweldig, zo kan het dus ook.”

Iedere dag wat anders

Volledig scherm Verslaggever Coen Hagenaars deed verslag bij de brand in 2013 bij hotel De Draak in Bergen op Zoom. © Coen Hagenaars Geen enkele dag is hetzelfde en hij ontmoet elke dag nieuwe mensen. Dat vindt de verslaggever zo leuk aan zijn baan. ,,Ook kom je op plekken waar je anders niet snel komt. Je staat vooraan bij allerlei belangrijke gebeurtenissen, zoals toen hotel De Draak in brand stond, of de brand bij appartementencomplex Goudbaard.”



,,In mijn tijd in Woensdrecht schreef ik veel over overlast van AWACS-vliegtuigen. Een hoop mensen klaagden over het kabaal dat die dingen maakten. Door Defensie werd ik uitgenodigd zo’n vliegtuig eens vanbinnen te bekijken. Vroeg in de ochtend reed ik naar het Duitse Geilenkirchen om mee te gaan op een oefenmissie van de NAVO."

,,We vlogen ergens boven Denemarken en Zweden, maar er gebeurde geen klap. Ik vroeg me af hoe ik in godsnaam een leuk verhaal kon maken van mannen die urenlang naar een scherm zitten te staren. Totdat er ineens twee Russische Tupolevs op de radar verschenen. Gelijk paniek in de tent en mijn verhaal was gered. Dat ik dat heb mogen zien, is een voordeel van mijn werk.”

Onverwachte goede banden

Quote Ik heb nu prima contact met de kampbewo­ners die in Roosendaal demonstre­ren Coen Hagenaars Zijn werk verruimt zijn blik op de maatschappij, vindt Hagenaars. ,,Ik heb de laatste tijd een hoop geschreven over woonwagenbewoners. Dat is een redelijk mysterieuze groep binnen onze samenleving, we weten er niet zoveel van. Maar het zijn ook gewoon mensen met een verhaal. Dat vind ik leuk om te ontdekken.”



,,Ik heb nu prima contact met de kampbewoners die in Roosendaal demonstreren. Ik ben er een paar keer langs geweest en ze vinden het hartstikke fijn om af en toe hun hart te kunnen luchten.”

Zo bouwde hij ooit ook een vertrouwensband op met motorclubs Satudarah en Hell’s Angels. ,,Die deelden een clubhuis in Bergen op Zoom. Dat moest weg. Ik schreef er een stukje over en belde de club op voor wederhoor. Ze wilden het van tevoren lezen, maar waren het er niet mee eens met wat ik had geschreven. Er stond niks raars in, maar zij vonden dat ik alleen hún verhaal moest opschrijven."

,,Maar ja, zo werkt het niet. Dus ik ging het gewoon publiceren, zei ik. Die discussie liep hoog op en de toon werd op een gegeven moment ook dreigender. Daar schrok ik van. We spraken uiteindelijk af dat het gewoon gepubliceerd zou worden en dat ik een dag later alsnog bij hen langs zou gaan om uitgebreid te luisteren."

,,Ik ging er met lood in mijn schoenen naartoe, maar het was gelijk gezellig. Het ging van ‘sorry’ en ‘niet zo bedoeld’ en ‘emoties’ en of ik een worstenbroodje lustte. Alles was vergeven en vergeten. Ik heb nog een tijdje contact gehouden. Door te blijven praten, creëer je begrip.”

Heftig onderwerp

Ook minder vrolijke onderwerpen komen aan bod. Het verhaal van Niels van der Stelt, een Ossendrechtse jongen die die verongelukte op de avond dat hij met vrienden wilde vieren dat ie geslaagd was voor de havo, was een van de moeilijkste verhalen die hij ooit heeft geschreven. ,,Zijn ouders wisten een jaar na zijn overlijden nog steeds niet wat er nou precies met hun zoon is gebeurd. Ze zaten nog met zoveel vragen en hoopten dat een oproep in de krant mensen over de streep zou trekken om nog wat details over die avond te delen."

,,Ik heb uiteindelijk uren met ze gepraat. Enorm indrukwekkend en aangrijpend. En ook bijzonder: deze mensen deelden één van de meest verdrietige momenten van hun leven met míj, een wildvreemde. Tegelijkertijd besefte ik me ook wat een mooi vak ik eigenlijk heb. Dat je ook mensen kunt helpen door naar ze te luisteren en hun verhaal te vertellen. Ik heb uiteindelijk nog een tijdje contact met hen gehouden in de hoop dat het wat had opgeleverd, maar dat was niet zo. Daar baalde ik echt van. Hun verhaal zal me altijd bijblijven.’’

Portret Coen Hagenaars