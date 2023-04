Wie heeft BN DeStem van die ene dag nog? Wij zoeken het verhaal achter de bewaarde krant

De vliegramp in Tripoli in 2010, Tijn die voor de eeuwigheid indruk maakte tijdens Serious Request in Breda in 2016 of de promotie van NAC in 2017. Nieuws kan vluchtig zijn en vroeg of laat wordt de krant oud papier. Maar soms is nieuws op slag historisch, en schrijft de krant geschiedenis. En levert dat een krant op die voor altijd bewaard blijft.