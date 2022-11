Op deze plaats heb ik al eens eerder geschreven over de wekelijkse rubriek Jong In. Jongeren die vol trots vertellen over hun woonplaats. Jong In gaat eindigen, maar het goede nieuws: we gaan weldra aan de slag met een opvolger daarvan.

Deze week hadden we een overleg met de schrijvers van Jong In waarin we het kort hadden over de opvolging van deze rubriek. Ze vonden Jong In soms wat geforceerd geworden. ‘Het is soms moeilijk om ze echt over hun dorp of stad te laten praten’, werd onder meer gezegd. ‘En soms hoor je mooie dingen waar je dan niet zoveel aandacht aan kunt besteden omdat je het vooral over hun dorp of stad moet hebben'.

De gemene deler: bijna alle gesprekken met jongeren inspireren. Jongeren hebben ideeën, dromen en passies. En kunnen daar in veel gevallen met vol enthousiasme over vertellen. Ze vertellen verhalen die energie geven en waar we blij van worden. En dat zijn verhalen die we moeten koesteren want in een wereld waarin vaak genoeg ellende is, is het ook onze taak om het positieve te belichten en u als lezer ook te inspireren.

Vanaf 3 december starten we daarom met Jong Inspireert. Zoals de titel doet vermoeden, laten we daarin jongeren aan het woord die anderen inspireren. Denk aan iemand van 19 met een eigen winkel, iemand van 17 die op hoog niveau sport of iemand van 16 die wekelijks vrijwilligerswerk doet: er is van alles mogelijk. We trappen af op zaterdag 3 december.

Om goed te kunnen starten roepen we uiteraard ook uw hulp in: we zijn namelijk op zoek naar inspirerende jongeren die tegenover BN DeStem willen vertellen over hun droom die ze aan het verwezenlijken zijn, over hun bijzondere hobby of bijzondere en inspirerende prestaties op sportgebied. En alles wat verder kan inspireren.

Wat is een jongere, kwam nog voorbij in ons overleg. Daar wordt pak 'm beet de leeftijdscategorie 15 tot en met 20 mee bedoeld, maar iemand van 21 of 22 of iemand van 14 met een mooi inspirerend verhaal gaan wij natuurlijk niet uit de weg.

Kom dus maar door met die tips en dan gaan wij inspirerend aan de slag met een rubriek die hopelijk net als Jong In weer vele jaren kan bekoren. De tips kunt u doorgeven via onderstaand mailadres. Veel leesplezier!

André Trompers

Hoofdredacteur

Reageren: hoofdredactie@bndestem.nl

