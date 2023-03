Bij de rechter

Zaken die niet bij de strafrechter voorkomen maar bij de politierechter. Kort samengevat behandelt de politierechter alle soorten strafzaken waarvoor maximaal een jaar gevangenisstraf zal worden geëist tegen een meerderjarige. De politierechter is een alleensprekende rechter. De zittingen van de politierechter zijn openbaar. Aan het einde van de zitting doet de politierechter vrijwel altijd direct mondeling uitspraak.

Wat zoal voorbij is gekomen bij de politierechter de afgelopen maanden: huiselijk geweld, met cocaïne op achter het stuur, bedreigingen, mishandelingen en een in brand gestoken auto. Elke maandag publiceren wij online en in de krant een verslag van zo’n rechtszaak.

Grote interesse

We beschrijven het verhaal van de betrokken partijen en berichten over de uitspraak. Maar de nadruk ligt zonder meer op het verhaal van de betrokkenen. Het zijn verhalen die u doorgaans aandachtig leest. En waar u vaak genoeg meer interesse in heeft dan in de grote strafzaken.

We kiezen de zaken niet vooraf uit, al zien we op de persrol wel wat er die dag voorbij gaat komen. We schuiven een ochtend of middag aan bij de politierechter, zien wat er voorbij komt en tekenen het meest boeiende verhaal op. Om privacyredenen kiezen we voor fictieve namen.

Karrevracht aan reacties

Afgelopen maandag stond de rubriek weer in de krant en kwam deze ook prominent online. Het ging om zware mishandeling door Somalische Bredanaar Abdel. Zijn fictieve naam dus. U kunt het raden, op Facebook leverde het verhaal een karrevracht aan reacties op. De achtergrond van de betrokkene werd in het merendeel van de reacties aangehaald, terwijl ook onze keuze voor juist deze zaak als vooropgezet werd aangeduid door enkele reageerders.

De verslaggever voelde zich geroepen om te reageren op Facebook. De uitleg is zoals hierboven beschreven. Wij proberen met deze rubriek vooral een beeld te schetsen van het soort zaken dat voorbijkomt bij de politierechter en beschrijven deze zo nauwkeurig mogelijk. En dat blijven we zeker doen gegeven uw interesse in deze zaken.

Maandag weer een nieuwe aflevering dus. Op pagina 2 van het regiokatern en in de loop van de ochtend online.

André Trompers

Hoofdredacteur