Vierdaagse wegens extreme hitte dag korter? Dat kan zomaar het einde van de wandelmars inluiden

De Nijmeegse Vierdaagse staat deze zondag voor een duivels dilemma. Om een uur 's middags komt het eigen weerteam, met onder meer een metereoloog en een inspanningsfysioloog en met de regionale gezondheidsdienst GHOR als toehoorder, met een advies. Zeker is dat het extreem warm wordt en het die dinsdag rond het middaguur al tropisch heet is.



Ook zeker is het dat het warmer wordt - een graad of vijf, zes waarschijnlijk - dan tijdens de eerste wandeldag van 2006, toen er aan het einde van de dag twee wandelaars overleden bleken te zijn. En toen de Vierdaagse vervolgens helemaal werd afgelast. Verschil is wel dat het destijds op de tweede wandeldag, woensdag 19 juli 2006, warmer zou worden dan op die fatale dinsdag. Nu zeggen de voorspellingen dat na dinsdag de temperatuur weer flink daalt, met een graad of tien zelfs.