Roze vlaggen, slingers en klaargestoomd personeel; Beuningen en Wijchen bereiden zich voor op Roze Woensdag

Vierdaag­selopers doen mee aan experiment met wit en zwart shirt in de hitte: speciale pil meet tempera­tuur

Bedoeïenen in de woestijn lopen vaak in zwarte kleding, schapen die er ronddolen zijn ook vaak zwart. Tegelijkertijd is het advies om bij felle zon juist lichtgekleurde kleding te dragen, omdat het licht weerkaatst. Wat is nu waar?