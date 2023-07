Rolstoeler Ronald is als eerste binnen, maar wel 2 uur later dan normaal: ‘Je wordt helemaal gek van die safety car’

Hij was weliswaar als eerste binnen op de Wedren, op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar niet op het tijdstip dat hij graag had gewild. Ronald van Dort, die beide benen verloor door een bermbom in Afghanistan, zou het liefst zo'n 14 kilometer per uur halen in zijn rolstoel, maar moest door een safety car, iets nieuws deze editie, steeds inhouden.

‘Irritant’ noemt Van Dort het, die safety car. Die wagen die voor de eerste lopers uitrijdt, is er dus voor het eerst dit jaar. Voor hun eigen veiligheid, benadrukt de organisatie. Maar de 41-jarige Ridderkerker vond het vooral even wennen. Want die wagen rijdt met 8 kilometer per uur veel langzamer dan dat hij in zijn rolstoel kan. En eigenlijk ook wil.

Cruise control werkt niet bij zo'n lage snelheid

,,Ik heb er nu bijna twee uur langer over gedaan dan normaal”, zegt Van Dort, die bezig is aan zijn vierde Vierdaagse. ,,Eerdere jaren was ik rond 8.15 uur binnen, nu was dat 10.00 uur. Door die safety car moest ik me de hele tijd inhouden. En de cruise control van een auto werkt niet op 8 kilometer per uur, dus je gaat de hele tijd van hard naar zacht, en dan weer harder. Daar word je helemaal gek van.”

Verder is Van Dort te spreken over de eerste van vier hordes die hij vandaag genomen heeft. ,,Het is natuurlijk lekker weer. Wel fris vanmorgen, en omdat ik geen tempo kon maken, had ik het ook wat kouder. Morgen neem ik een vestje mee.” Een positieve keerzijde van de safety car is er ook, doordat rolstoelers en snelle lopers achter die wagen moeten blijven: ,,Ik heb nog nooit zo veel gepraat tijdens de Vierdaagse.”

Safety car gaat niet harder rijden

Volgens een woordvoerder van de organisatie heeft de safety car op de eerste wandeldag wel íets sneller gereden, vooral voor de rolstoelers. ,,Maar die wagen is er echt voor de veiligheid van de deelnemers. Het parcours is simpelweg niet overal al gereed voor de eerste lopers, omdat wij het niet eerder af kunnen sluiten. Maar, de safety car is nog een pilot. We zijn aan het testen, maar hij gaat niet ineens morgen 12 kilometer per uur rijden.”

Die wagen is er echt voor de veiligheid van de deelnemers Woordvoerder Vierdaagse