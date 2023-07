Moet je bij felle zon nu een wit shirt aan of juist een zwart? Speciale pil gaat temperatuur meten

Ferry bouwt Wedren op en af, en loopt tussendoor 200 kilometer: ‘Begon met een wedden­schap’

NIJMEGEN - Ferry Mosch (41) is misschien wel de man die het langst op de Wedren te vinden is in de zomer. Hij bouwt het Vierdaagseterrein op, loopt de Vierdaagse en breekt daarna het terrein weer af. Dit jaar loopt hij voor de vierde keer de 50 kilometer. ,,Het begon allemaal met een weddenschap.”