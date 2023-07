Live Vierdaagse | Zo verliep de Dag van Elst • De laatste loper heeft héél veel mazzel

Arnold Wolf (88) uit Ooij heeft wonderknieën. In 2004 kreeg hij twee knieprotheses die, tegen alle verwachtingen in, niet slijten. Dus is hij voor de dertiende keer van start gegaan voor de Vierdaagse. ,,Ze worden alleen maar beter. De orthopeed van het CWZ snapt er niets van”, zegt hij lachend.

‘Jongens als je een verzoekje hebt, dan laat het weten’, zegt hij. Hij zingt nu een nummer met de tekst ‘als de zon schijnt’, al is die zon net even achter de wolken verdwenen hier.

Bij het Arsenaal 1824 is pianist Mister Keys Matthijs net begonnen met een optreden. De sfeer op het terras is gemoedelijk. De mensen juichen hem toe en zingen mee.

M'n prestatie van vandaag moet echt even landen. Zelden zo ongelooflijk goed en lekker gelopen. Schrok me halverwege de route een hoedje toen ik in de gaten kreeg waar ik kennelijk mee bezig was. Morgen late start. #NijmeegseVierdaagse #4daagse #Vierdaagse #4d23 #Nijmegen . pic.twitter.com/9I0W1KIHyD

De aller-, allerlaatste loper kwam eigenlijk een paar seconden te laat binnen: de scanners waarmee de lopers worden geregistreerd waren al opgehaald. Maar gelukkig voor de allerlaatste was de bureaulist zo aardig om met hand over het hart te strijken. De scanner ging voor een paar teller weer terug naar de 'uitcheckbalie'. Het was nog net geen 17.01 uur, zullen we maar zeggen.

Pfff, helemaal de vernieling in. Laatste 15 kilometer waren funest. Nog nooit 53 kilometer gewandeld en dat was in het brandende zonnetje te merken… #Vierdaagse

Blaar laten prikken? Even 100 minuten wachten, alstublieft.

De wachttijd om blaren te laten prikken bij de post op de Wedren, is op dit moment veel hoger dan gebruikelijk op dit tijdstip. Zo'n 100 minuten duurt het voor een wandelaar aan de beurt is, zegt Han Pelster van het Rode Kruis. ,,De drukte op dit moment is normaal de drukte die je rond half 8, acht uur verwacht."

Opvallend: onderweg was het juist veel rustiger met wandelaars die hun blaren lieten prikken. Tussen de 520 en 530 wandelaars meldden zich langs de route met blaren. Gemiddeld waren dat er eerdere jaren zo'n 1600 onderweg. Hoe dat verschil is te verklaren, is volgens marsleider Henny Sackers nog onbekend. ,,Dat is niet te duiden. Gelukkig redden we het nog wel met de capaciteit aan vrijwilligers die we hebben."