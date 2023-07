Live Vierdaagse | Wandelaar met ‘hoge nood’ steelt mobiel van Marijke • 1354 lopers uitgevallen • Weer druk bij de feesten

Belasting­re­gels gooien roet in het eten: investeren in tweede woning steeds minder interes­sant

Een tweede woning als investering voor later, klinkt interessant, maar steeds meer mensen trekken zich terug en zetten huurwoningen te koop. Gevolg: minder huurwoningen op de markt. Maar waarom is beleggen in een tweede woning minder aantrekkelijk? Vooral nieuwe belastingregels zijn daar debet aan.