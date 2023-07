Live Vierdaagse | Kou overvalt wandelaars • Dringen op de dijk • Legioen op weg naar de Via Gladiola

Op Roze Woensdag willen wandelaars massaal onder Jaaps kilt kijken

Door het jaar heen is Jaap Dirkmaat natuurbeschermer, in de Vierdaagseweek is hij vooral doedelzakspeler. Dinsdag verwelkomde hij de wandelaars op de Waalbrug, op Roze Woensdag zwerft hij door het centrum.