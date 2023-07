Live Vierdaagse | Het is weer droog, maar voor hoelang? • Toiletten zorgen voor irritatie • Carolien met voet in gips doet noodkreet

Extra Kiss & Ride-plek vanwege drukte

Omdat het druk is met auto’s is er een 3e Kiss & Ride-plek ingericht aan het begin van de Burgemeester Hustinxstraat. Tussen 18.00 en 1.30 uur mag je hier nu niet parkeren, zodat die locatie bereikbaar blijft om mensen af te zetten en op te halen. Dit heeft geen invloed op het stoppen van het hop on – hop off treintje op deze plek.