Live | Vierdaagse gaat dinsdag niet van start, wandelmars begint pas woensdag vanwege extreme hitte

update Verkeers­druk­te rond Arnhem en Nijmegen door Vierdaagse en vakantie-uit­tocht neemt af

NIJMEGEN - De grote verkeersdrukte op de snelwegen in de regio Arnhem-Nijmegen neemt in de avondspits af. Op de A12 rond Arnhem staan in beide richtingen nog files. Ook op de A73 naar Nijmegen hoopt het verkeer zich op door een ongeluk.

19 juli