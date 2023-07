Gladiolen-oogst van Zoë (21) mislukt: met drie in plaats van dertig bloemen staat ze morgen bij de intocht

Drie mooie bossen gladiolen. Daarmee zou ze haar vriend Thomas (24) en zijn twee vrienden met wie hij de Vierdaagse loopt, vrijdag op de Via Gladiola gaan verrassen. Maar de zelf geplante bloemen van Zoë Arends (21) uit Pannerden komen niet tot bloei. Hoe kan dat?

Dertig bollen gladiolen kocht ze in februari in een tuincentrum. Goed voor dertig bloemen, zou je zeggen.

Drie gladiolen

In plaats daarvan staat ze morgen met slechts drie luttele gladiolen aan de Via Gladiola. En geen dertig. ,,Voor ieder één gladiool”, grapt Arends. ,,De bollen die ik in de grond heb gepoot, kwamen wel omhoog. Maar ze komen maar niet tot bloei.”

Hoe dat kan, is een raadsel. Arends heeft de gladiolen eind maart de grond in gedaan. Dat zou ruim op tijd moeten zijn om nu bloeiende Vierdaagse-bloemen te hebben. ,,We hebben natuurlijk geen denderend voorjaar gehad. Het was lang koud en kwam pas laat op gang. Ik denk dat het daar mee te maken zou kunnen hebben.”

‘Goed voorjaar’

Maar gladiolenkweker Theo Theunissen uit Heumen spreekt juist van ‘een heel goed voorjaar’ voor de gladiool. Dit jaar levert hij ongeveer een kwart miljoen gladiolen aan winkels en verkopers. Dat de bloemen van Arends niet tot bloei komen, vindt hij ‘heel opmerkelijk’.

,,Ik heb deze zomer júist gladiolen van superkwaliteit. Het is echt een goed jaar. Vooral omdat het niet te lang te heet is geweest”, zegt hij. ,,En als ze eind maart geplant zijn, zou je toch verwachten dat ze nu in bloei komen.”

‘Wel tien oorzaken’

Waar het aan kan liggen? Theunissen: ,,Het kan wel tien oorzaken hebben. Het kan aan de bodem liggen, ze kunnen ziek zijn, noem het maar op. Als ze nog gladiolen wil, mag ze bij mij een bosje komen halen.”

Toch bloemen in een winkel kopen, gaat Arends niet doen. ,,Ik vond het júist leuk om gladiolen te geven die ik zelf heb gepoot. Ik geef ze er morgen elk één en na de Vierdaagse, als ze straks eenmaal tot bloei zijn gekomen, krijgen ze alsnog een mooie bos.”

