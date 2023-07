Bollyfoods speelt een thuiswedstrijd: fijn voor de Nijmeegse trouwe fans

Butter chicken, chana masala of, bij de buren, een (vega) Tandoori-burger: het Nijmeegse Bollyfoods staat dit jaar met twee handbeschilderde blauwe foodtrucks op de Vierdaagsefeesten. ,,We hadden net de tweede truck gereed en toen bleek hier bij de Kaaij een extra plek vrij te zijn. Dus dat komt heel goed uit”, zegt Geertje Rutgers.

Samen met Mathew Antony begon ze in 2013 met Indiase catering, twee jaar later volgde de eerste foodtruck. Daarmee stonden ze wekelijks op donderdagavonden aan de Van Santstraat. In 2019 openden ze verderop in die straat hun restaurant; het foodtruck-seizoen duurt immers slechts een paar maanden per jaar.

De Vierdaagse­fees­ten is het enige festival in Nijmegen waar we altijd te vinden zijn

Maar wegens corona moesten ze daar al snel overschakelen op afhaalmenu’s. Sinds de pandemie voorbij is, hebben ze hun handen vol aan bedrijfsfeesten, bruiloften en festivals, dus het restaurant is slechts sporadisch open.

Op de fiets

,,We hebben inmiddels veel fans in de stad”, vertelt Rutgers. ,,De Vierdaagsefeesten is het enige festival in Nijmegen waar we altijd te vinden zijn. Dus alle bekenden, vrienden en familie komen hier deze week langs voor onze curry’s en burgers.

,,Dat maakt het heel gezellig voor ons. En het is ook wel fijn even met de fiets naar huis te kunnen, in plaats van weg te rijden vanaf een weiland in the middle of nowhere.”

Na de zomer hoopt Bollyfoods het restaurant in Nijmegen weer te openen. ,,Eerst hadden we personeelstekort, daarna barstte het festivalseizoen los. We hebben het team inmiddels weer compleet met leuke enthousiaste mensen, maar we hebben nog geen tijd gehad om iedereen in het restaurant in te werken.

,,Dat is toch heel anders werken dan in de foodtrucks. Af en toe, als we niet op pad hoeven, zijn we een weekend open. Zo kunnen we ook nieuwe gerechten uitproberen.”