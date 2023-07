Belachelijk of terecht? Dit vinden jullie van het afpakken van eigen drank tijdens de Vierdaagsefeesten

Je eigen blikjes bier of flesje wijn mee naar de Vierdaagsefeesten? De kans bestaat dat je jouw versnaperingen moet inleveren. Dit jaar zijn er voor het eerst huisregels opgesteld voor de festiviteiten in Nijmegen. Dit vinden jullie van de maatregel.

De organisatie wil graag dat mensen een consumptie kopen bij de vele bars in de stad, omdat met de opbrengst artiesten en andere activiteiten betaald worden. Beveiligers op de diverse pleinen en parken hebben volgens de organisatie het recht om je tas te controleren en blik- en glaswerk in te nemen. Of er veel wordt gecontroleerd, is overigens nog zeer de vraag. Controles zijn niet overal toegestaan.

‘Je kan maar een conclusie trekken’

De nieuwe huisregel kan in ieder geval rekenen op een stortvloed aan reacties. ,,Ik zie het al voor me: Je bent met je vrienden samen wat biertjes aan het drinken, de stemming zit er al duftig in en dan komt er een handhaver om het bier af te pakken. Nou, veel succes,” reageert G. Peters.

Andere bezoekers merken op dat de feesten hierdoor voor een bepaalde groep niet te betalen zijn. ,,Niet iedereen heeft dezelfde portemonnee,” schrijft D. Putjes. Paulus Bexkens sluit zich hierbij aan: ,,Als mensen zelf drank gaan meeslepen tijdens de zomerfeesten, kan je maar één conclusie trekken: de prijzen van de drank zijn te hoog. Wel eens een gemiddelde hotel- of campingprijs bekeken in die week? De ondernemers proberen deze weken uit te melken voor elke cent die erin zit. Ten koste van de mensen die het nu toch al zwaar hebben. Wil je dit stoppen? Verlaag de prijzen van de drank. Zo simpel is het.”

Wel eens een gemiddelde hotel- of camping­prijs bekeken in die week? Paulus Bexkens

‘Gratis bij al die evenementen zijn? Dacht het niet!’

Er is ook begrip voor de maatregel. Cor Hafner vindt dat er twee kanten aan het verhaal zitten. ,,Als de horeca betaalbaar blijft, brengen mensen ook geen eigen drank mee. Aan de andere kant betaalt de horeca ook exorbitante hoge prijzen voor het terras en vergunningen.” Jan Hulshof merkt op dat er flinke kosten gemaakt worden. ,,Terecht hoor, wat de gemeente doet. Gratis bij al die evenementen zijn? Dacht het niet. We weten al heel lang dat veel openluchtevenementen verlies lijden en dreigen te moeten stoppen.”

Zwarte Cross en Down The Rabbit Hole

Ook wordt de vergelijking getrokken met grote, betaalde festivals. ,,Als ik zie hoeveel ‘arme mensen en studenten’ er naar Down the Rabbit Hole, Pinkpop of de Zwarte Cross gaan, dan vallen de bier prijzen voor de Vierdaagsefeesten wel mee. Iets andere artiesten maar dan nog zijn de Vierdaagsefeesten een relatief goedkoop meerdaags festival,” laat E. de Jong weten.

Ga terug naar de oorsprong en en geniet J. van Gend

Terug naar lokale bands?

Bezoekers vragen zich bovendien af of er niet op andere posten bespaard kan worden. Bijvoorbeeld op het gebied van de line-up. Frank de Jager ziet dat wel zitten. ,,Laat die zogenaamde topartiesten met gages van 10.000 a 15.000 euro voor een half uur maar lekker thuis blijven. Gezellige coverbands is ook prima. Net als vroeger. Kan een biertje weer terug naar twee euro.” J. van Gend sluit zich daarbij aan. ,,Ik ben 60. Toen ik klein was, waren deze feesten er ook. Niet zo groot als nu, maar het was overal gezellig met lokale bandjes en een goedgevuld glas bier voor een goede prijs. Ga terug naar de oorsprong en en geniet.”

