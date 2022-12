Twee Belgen aangehouden na mishandeling in Breskens

Gewonde bij koolstofmo­noxi­de­ver­gif­ti­ging in loods Poortvliet

Drie ambulances en de brandweer zijn zaterdag aan het einde van de middag ingezet vanwege een koolstofmonoxidevergiftiging in een loods aan de Tolweg in Poortvliet. Ten minste één persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft diverse metingen uitgevoerd en de loods geventileerd.

10 december