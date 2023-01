Schietpartij in woning Middelburg, twee personen gewond

Het schietincident vond rond 00.30 uur plaats bij een rijtjeswoning aan de Johan Constantin Mathiasstraat. Na de melding ging een groot aantal politie-eenheden ter plekke. Ook verschillende wagens van de Mobiele Eenheid (ME) werden ingezet. Twee ambulanceteams hebben zich over de gewonden ontfermd. De slachtoffers zijn rond 01.00 uur met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend.

De politie heeft ter plekke een plaats delict gemaakt. De straat is afgezet. De politie roept getuigen op zich te melden. Informatie is bij de politie welkom via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000. Over eventuele arrestaties is overigens nog niets bekend.