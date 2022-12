Kinderspullen aangetroffen bij watergang in Kortgene

Volgens de politie werd in de watergang, gelegen bij de Oudedijk, aan het einde van de zaterdagmiddag een autostoeltje en een knuffel gevonden. De brandweer werd rond 17.05 opgeroepen om te onderzoeken of iemand in het water lag. Er is niemand gevonden.

Het waterongevallenbestrijdingsteam van de brandweer van Goes had de sloot afgezocht omdat de politie zeker wilde weten of er niemand in het water lag. Dat was niet het geval en de politie besloot om 18.05 de zoekactie te beëindigen. De straat was vanwege het onderzoek enige tijd afgezet.