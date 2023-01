Auto’s botsen op elkaar in Waterlandkerkje

Update Grote politie-in­zet in woonwijk in Sint Philips­land blijkt loos alarm

De politie is zondagavond rond 21.00 uur een woning binnengevallen aan de Julianastraat in Sint Philipsland. Dat gebeurde nadat een melding was binnengekomen dat een man met een vuurwapen zou rondlopen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.

9 januari