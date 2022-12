Lichaam gevonden in water in Roosendaal

Dronken bestuurder raakt met auto van de weg en glijdt zijwaarts in berm in Sprundel

SPRUNDEL - Bij een ongeval op de Ettenseweg in Sprundel is zondagavond een auto op de zijkant in de berm terechtgekomen. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Uit een blaastest bleek dat de automobilist met te veel drank op achter het stuur zat.

7 november