Grote verkeerscontrole bij Wouwse Plantage: 16 auto’s in beslag genomen en 28.000 euro aan schulden geïnd

Na ‘rustig coronajaar’ nu flink meer geweldsdo­den in Noord-Bra­bant en Zeeland

BREDA - In Noord-Brabant zijn afgelopen jaar tot nog toe 21 mensen door geweld om het leven gekomen. Dat is het hoogste totaalaantal sinds 2014 (26 doden) en aanzienlijk meer dan in 2021 toen er dertien slachtoffers vielen door moord en doodslag, een laagterecord.

30 december