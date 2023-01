Winkeldief wordt na succesvolle eerste diefstal gesnapt bij tweede poging

Medewerker van loonbe­drijf in Vianen vindt 150.000 euro aan cash, maar het blijkt nepgeld te zijn

Een medewerker van een loonbedrijf in Vianen dacht maandagochtend even zijn geluksdag te hebben. Hij vond zowaar 150.000 euro in de struiken, maar achteraf bleken de biljetten van 500 euro hartstikke nep te zijn. De politie doet onderzoek naar de opmerkelijke vondst.

9 januari