Politie plukt 45 kilometerauto van de A27

Burenter­reur na 2,5 jaar hervat door ‘blinde waas’ Coen E. (30): ‘Wond weer opengere­ten’

Met verhuizing naar een ander deel van Nieuw-Lekkerland hoopte een stel eindelijk verlost te zijn van de terreur door buurman Coen E. (30). Jarenlang was het rustig, tot met een mortierbom hun wagen werd opgeblazen. Een aanslag die volgens het OM slechter had kunnen aflopen. ,,De wond die na jaren ellende eíndelijk genezen was, is door deze vreselijke actie weer opengereten.’’

14 januari